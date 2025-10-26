VOLLEY SUPERLEGA – Cuneo, sei tornata per davvero! 3-0 contro Cisterna

Era il 27 aprile 2014 ed in una triste domenica di primavera la Bre Lannutti Cuneo vinceva, in un clima di contestazione, la sua ultima partita in Serie A1. Si giocavano i playoff per la Challenge Cup ed il destino della squadra (e di Piemonte Volley) erano già segnati, con la fine di un epoca. Oggi, 4200 giorni dopo ed un lungo, paziente, percorso, Cuneo ritrova la massima serie, oggi Superlega, e conquista la sua prima vittoria. E che vittoria: 3-0 secco, netto, contro Cisterna in un clima di festa, davanti a 3067 spettatori, frutto di una prova di squadra. Baranowicz (MVP dell’incontro) dirige l’orchestra, gli strumentisti rispondono piegando le resistenze ospiti: spiccano i 14 punti di Feral, top scorer, ma è da rimarcare una prestazione corale da parte di tutti gli atleti cuneesi, “spinti” dall’entusiasmo dell’aria respirata a pieni polmoni a San Rocco Castagnaretta.

SESTETTO CUNEO

Diagonale Baranowicz-Feral; in mezzo Stefanovic e Codarin, schiacciatori Zaytsev e Sedlacek, libero Cavaccini.

SESTETTO CISTERNA

In regia Fanizza, opposto Barotto; centrali Plak e Mazzone, in banda Lanza e Bayra, libero Currie.

PRIMO SET

Il primo punto cuneese casalingo della stagione di Superlega è ad opera di Codarin che firma l’1-1. Con la coppia di centrali i padroni dicasa provano ad avanzare: muro di Stefanovic, poi lo stesso Codarin fanno 4-2. Sedlacek da posto-4 passa e mette a terra il +3 (5-2). Blues che spingono ed allungano: sull’11-6 coach Morato chiama time out. Ospiti che riescono ad accorciare: Barotto attacca forte, è 14-11. L’ace di Stefanovic riporta la MA Acqua S.Bernardo a +4, poi Feral fa esplodere il palazzetto da zona-2: 18-13 stop chiesto dalla panchina laziale. Zaytsev manda Cuneo avanti di 6 all’ultimo tornante: 20-14. Baranowicz e compagni si costruiscono 5 set ball: difende Cavaccini, conclude Feral (25-19 e 1-0).

SECONDO SET

Dopo un avvio equilibrato, Cuneo riesce a scattare: il videochek risolve uno scambio combattuto per l’8-5. Lanza con l’ace riporta gli ospiti a contatto (8-7). Blues che avanzano ancora: Zaytsev punisce al servizio, 12-8. Sul 13-8 time out per coach Morato. Lanza prova a rialzare Cisterna, Stefanovic la rimette a -6 in primo tempo (17-11). Sul 19-12 altro stop chiesto dalla panchina ospite. Il centrale serbo punisce dalla battuta, Cuneo vola sul 20-12. Il countdown al servizio non lascia scampo a Muniz de Oliveira che “regala” un punto ai blues, fa meglio poco Plak che realizza il 21-15. Sono comunque sette i set ball per la MA Acqua S.Bernardo: Feral manda out il primo, al secondo chiude Stefanovic (25-18).

TERZO SET

Come nel set precedente, Cisterna prova a rimanere a contatto nella prima fase: l’attacco out di Feral consegna il 6-6. Si continua a lottare punto a punto: Mazzone in primo tempo mette a terra il 10-10. Uno-due-tre Sedlacek, Cuneo rimette il muso avanti 13-11. Feral passa ancora da zona-2 e mantiene i locali in vantaggio: 16-14. Opposto francese in ritmo, i biancoblu si prendono il 20-16. Altro time out ma al rientro sul taraflex la storia non cambia: muro di Codarin, 21-16. Il centrale spinge Cuneo verso il 3-0: altro punto, 23-17. Sedlacek regala 6 match ball ai suoi: al secondo chiude Zaytsev in pipe, 25-19 e 3-0.

Cuneo vince, ma il tempo di festeggiare è risicato: mercoledì 29 ottobre ore 20.30 la compagine di coach Battocchio sarà di scena a Monza per la terza giornata di campionato.