«Dobbiamo crederci» restare grandi insieme

Cuneo, dopo anni di silenzio e attese, è tornata a riempire i palazzetti. Di­e­tro a questa rinascita c’è la determinazione di Gabriele Costamagna, imprenditore e presidente del Cuneo Volley, che ha saputo trasformare un progetto sportivo in un vero e proprio movimento popolare e identitario. La sua è la storia di chi ha scelto di investire in un sogno quando “era più facile fermarsi”, come lui stesso ama ricordare.

Da manager abituato ai numeri, alle strategie e ai risultati, Costamagna si è trovato a guidare un’avventura che è diventata identità collettiva e orgoglio cittadino. Oggi il club approda in Superlega e il presidente riflette sul significato profondo di questo traguardo, consapevole che dietro ogni vittoria c’è una comunità da far crescere, sostenere e ascoltare con attenzione.

«Non parlo da presidente o da imprenditore – ma da persona che vuole bene a questa città», ha detto davanti alle duemila persone presenti alla serata di presentazione della squadra. «Il Cuneo Volley oggi non è solo una squadra: è una comunità viva, che lavora, che cresce, che costruisce».

Poi, con la sincerità di chi non teme di esporsi, ha aggiunto: «Sono estremamente deluso da te, Cuneo. Ti amo, ma non riesco ad accettare la tua incapacità di crederci davvero». Parole forti, che non nascono da rabbia ma da passione e lucidità. Perché per Costamagna lo sport è molto più che un gioco: «È cultura, educazione, economia, impresa, ap­partenenza. È ciò che unisce le persone, ciò che insegna il sacrificio, la lealtà, il rispetto».

Il messaggio è chiaro: la pallavolo non può restare un’isola felice. «Serve che attorno a questo progetto nasca una vera alleanza tra imprese, istituzioni, politica e territorio. Cuneo ha tutto per essere un modello, ma deve volerlo diventare». Il presidente ha ribadito anche la necessità di trasformare le parole in fatti, di passare “dalle buone intenzioni all’azione concreta”, costruendo una rete stabile e duratura capace di dare continuità al lavoro svolto.

E qualcosa, in effetti, si è già mosso. Dalle sue parole è nato un dialogo inedito, coraggioso e costruttivo con l’altra grande realtà del volley cittadino: la Cuneo Granda Volley.

Oggi, per la prima volta, le due società si sono dette pronte a un percorso comune.

«Abbiamo deciso di aprire un dialogo vero, su­pe­rando le divisioni e mettendo al centro ciò che ci unisce: la passione per lo sport, l’impegno verso i gio­vani e l’amore profondo per questa città».

L’obiettivo è ambizioso: costruire un tavolo istituzionale che coinvolga Comune, Fondazioni, enti territoriali e mondo economico, per pianificare il futuro dello sport di vertice a Cuneo con una prospettiva di lungo periodo e una visione condivisa. «È un segnale concreto, non simbolico – spiegano Costamagna, Manini e Bianco, presidenti della società femminile –. Vogliamo capire se esistono le condizioni per dare continuità allo sport di alto livello in questa città».

La visione è quella di un’unica grande Cuneo sportiva, capace di superare i campanilismi e di far crescere uomini e donne sotto lo stesso tetto valoriale. Un sogno che parte dal campo, ma parla al territorio intero: quello di unire, anziché dividere, per restare grandi insieme, costruendo un futuro credibile, sostenibile e davvero condiviso, fondato sulla fiducia reciproca e sul coraggio di agire.