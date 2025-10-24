Volley Superlega – Cuneo, c’è Cisterna per il debutto casalingo. IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA

Vietato distrarsi nella SuperLega Credem Banca, in campo e fuori. La seconda giornata della Regular Season è alle porte, con un anticipo al sabato seguito da cinque sfide domenicali, ed è già tempo di big match. Il primo turno ha offerto uno spettacolo memorabile, grazie agli ottimi riscontri di pubblico, alla grande visibilità sui media e alle prestazioni di giovani talenti e veterani. Nel fine settimana potrebbero arrivare i 6.000 punti in carriera dello “Zar” Ivan Zaytsev.

Il secondo atto regala già Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova, posticipo stellare pieno zeppo di campioni. Il match, in programma al Pala Barton Energy, chiude il turno di domenica 26 ottobre, alle 20.30, con live streaming integrale su RaiPlay e diretta Rai Sport a gara in corso. Ad aprire la due giorni è il confronto di sabato 25 ottobre, alle 18.00, con diretta Rai Sport, tra la Yuasa Battery Grottazzolina, reduce dalla partenza con ko nel derby marchigiano, e la Rana Verona, protagonista di una prova di forza con Piacenza. Le altre sfide vanno in scena domenica 26 ottobre. Si comincia alle 16.00 con una diretta DAZN e diretta Rai Radio Uno: dopo il blitz lampo nel Lazio, i campioni uscenti dell’Itas Trentino giocano tra le mura amiche contro la Sonepar Padova, che al debutto l’ha spuntata nella maratona con Cuneo.

Due le partite all’orario canonico delle 18.00: in diretta su DAZN la Gas Sales Bluenergy Piacenza cerca il pronto riscatto con l’aiuto del suo pubblico contro l’Allianz Milano, protagonista di una grande rimonta interna con Modena all’alba del torneo, mentre la matricola MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che al momento ha 1 punto, si misura con Cisterna Volley. Entrambe inseguono la prima vittoria.

I padroni di casa si affidano in cabina di regia a Michele Baranowicz, reduce da due stagioni al centro del progetto pontino. Contro Padova il veterano della Serie A ha dimostrato di poter innescare al meglio i propri attaccanti: Nathan Feral, Marko Sedlacek e Ivan Zaytsev (9 attacchi vincenti ai 3.500 in Regular Season e 6 punti ai 6.000 in carriera). Gli ospiti, esperti della categoria, devono sbloccarsi dopo la netta sconfitta di martedì contro i campioni d’Italia. Confronto in cui Filippo Lanza e Tommaso Guzzo sono comunque andati in doppia cifra mostrandosi pungenti a più riprese. Centesimo match in Regular Season per Lorenzo Sala, presenza n. 300 in carriera per Domenico Cavaccini, che ha trascorsi nella città laziale.

Così Michele Baranowicz: “Vivo con serenità e con la consapevolezza che in casa il pubblico di Cuneo ha sempre fatto la differenza, sarà emozionante giocare in casa in una partita ufficiale dopo tanti anni, c’è tanta voglia di fare bene da parte della squadra perché sappiamo quanto sia importante giocare nel nostro palazzetto. Cisterna è una piazza personalmente importante per me come per la mia famiglia, li ho vissuto gli ultimi 4 anni, a livello sportivo abbiamo sempre centrato gli obiettivi pur partendo spesso svantaggiati. Sarà una partita difficile, sono una squadra giovane che vive sull’entusiasmo e vorranno sicuramente rifarsi della prestazione negativa della prima partita, dalla nostra parte c’è voglia di dimostrare che possiamo essere meglio di quello che abbiamo fatto vedere a Padova”.

Da non perdere il faccia a faccia delle 19.00, con diretta DAZN, tra altre due squadre a caccia del primo successo: Valsa Group Modena, ora a 1 punto, e Vero Volley Monza, formazione rimontata dai Block Devils in quattro set nel primo turno. Giù il sipario in serata con il già citato big match. Tutte le gare di SuperLega Credem Banca saranno trasmesse in diretta su VBTV.

Prossimo turno

2ª Giornata di Andata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 25 ottobre 2025, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Rana Verona

Arbitri: Canessa Maurizio, Salvati Serena (Cruccolini Beatrice)

Video Check: Perotti Marco

Segnapunti: Marini Lorenzo

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 26 ottobre 2025, ore 16.00

Itas Trentino – Sonepar Padova

Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Lot Dominga (Angelucci Claudia)

Video Check: Miggiano Simone

Segnapunti: Fellin Matteo

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 26 ottobre 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Cisterna Volley

Arbitri: Brunelli Michele, Rossi Alessandro (Marconi Michele)

Video Check: Pinto Sonia

Segnapunti: Pavani Roberto

Diretta VBTV

Domenica 26 ottobre 2025, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano

Arbitri: Puecher Andrea, Saltalippi Luca (Russo Roberto)

Video Check: Villa Riccardo

Segnapunti: Farina Daniele

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 26 ottobre 2025, ore 19.00

Valsa Group Modena – Vero Volley Monza

Arbitri: Zavater Marco, Verrascina Antonella (Pernpruner Marco)

Video Check: Mutti Riccardo

Segnapunti: Baldi Forti Alessandro

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 26 ottobre 2025, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Cerra Alessandro, Zanussi Umberto (Mesiano Marta)

Video Check: Natalini Giulia

Segnapunti: De Rosa Alessia

Diretta Rai Play e VBTV

Classifica Super Lega Credem Banca

Itas Trentino 3, Cucine Lube Civitanova 3, Sir Susa Scai Perugia 3, Rana Verona 3, Allianz Milano 2, Sonepar Padova 2, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 1, Valsa Group Modena 1, Gas Sales Bluenergy Piacenza 0, Vero Volley Monza 0, Yuasa Battery Grottazzolina 0, Cisterna Volley 0.