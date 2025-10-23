Trofeo Nazionale CONI: l’Alba Shuttle Badminton è quarta

Alba Shuttle si è piazzata al quarto posto nel prestigioso Trofeo Nazionale CONI. Con 18 regioni partecipanti, in rappresentanza del Piemonte gli albesi: Ferrero Sveva, Frongia Matilde, Maghinici Thomas e Ronco Pietro hanno disputato delle bellissime partite eliminando, in ordine Basilicata, Veneto e Sicilia prima di arrendersi alla Lombardia (Vincitrice del Torneo) e alla Sardegna. Il quartetto accompagnato dal coach Ezio Bossati era il più giovane tra i partecipanti a garanzia di future edizioni con ambizioni da medaglia.