«Italia più di un brand è uno stile di vita che va protetto»

Gianni Gagliardo racconta l’italianità che ha conosciuto girando il mondo con il suo Barolo: «Per tutti siamo un modello di bellezza e di gusto»

Tra il libro precedente, “I segreti delle Lan­ghe”, e quello appena pubblicato, “Il fa­scino di un Paese straordinario”, c’è un’identica connessione legata alla passione per i luoghi che ha frequentato negli an­ni. Ecco perché per Gianni Ga­gliardo, barolista d’eccellenza, la scrittura di questo nuovo lavoro (edito da Rubbettino) è «un atto d’amore, nato dal desiderio di raccontare ciò che ho vi­sto e sentito a proposito dell’Italia. Che è un Paese straordinario e che deve riscoprire il proprio valore. Un gesto d’amore e un invito alla consapevolezza. Perché l’Italia è un brand fortissimo, ma soprattutto uno stile di vita. E come tutti gli stili autentici, va difeso, capito e tramandato».

Da dove nasce la consapevolezza del concetto di italianità?

«Nasce dalle esperienze all’estero, dove ho capito quanto la per­cezione fuori dai nostri confini sia diversa da quella che ab­biamo noi. Chi ci guarda da lontano ci considera un popolo fortunato, che vive nel Paese più bello del mondo. Noi italiani, invece, siamo talmente abituati ai paesaggi, al cibo, alla cultura, che spesso non ci facciamo nemmeno caso».

Lei è stato uno dei primi a muoversi sul mercato asiatico.

«Sì e ho capito quanto fosse for­te il fascino dell’Italia. Ci considerano sempre un modello di bellezza e di gusto. Questo contribuisce a un’immagine molto positiva del nostro Paese. E poi ci sono gli italiani all’estero: tra prima, seconda e terza generazione, sono tra i 60 e gli 80 mi­lioni. È un network potentissimo che diffonde la nostra cultura nel mondo».

Quando ha sperimentato il valore di questo fascino?

«Mi è capitato spesso di ottenere appuntamenti solo perché ero italiano, non perché i miei interlocutori fossero interessati lì per lì a ciò che proponevo. La simpatia e la curiosità verso di noi ci aprono porte. Da questi incontri sono nate amicizie, col­laborazioni, relazioni. All’ini­zio degli anni Settanta la parola “Italia” evocava principalmente la mafia, poi tutto è cambiato: citavano la Ferrari o le marche d’abbigliamento, il Made in Ita­ly è diventato un valore positivo. Oggi i ristoranti italiani di alta qualità sono presenti nei mi­gliori hotel asiatici. I francesi e gli spagnoli non ci sono più, noi sì».

Eppure, da un po’ di tempo, tendiamo a considerarci meno fortunati di altri.

«Siamo un Paese con problemi, certo, ma come tutti. La nostra cultura però ha una ricaduta eco­nomica importante. Man­giare bene, vestirsi bene, vivere con gusto, sono tratti culturali che generano economia, turismo e identità. L’anno scorso ab­biamo avuto 65 milioni di turisti, più della nostra popolazione. Vengono per la bellezza, la simpatia, il cibo. L’italianità va difesa e protetta, perché è un patrimonio di tutti».

L’asset Italia continua ad avere valore nel contesto at­tuale?

«Assolutamente sì. È un capitale che nessuno ci può portare via. Abbiamo perso pezzi di in­dustria e agricoltura, ma restano turismo, arte, cultura, vino. E sono le nostre radici, nessuno può comprarsele. Ho fatto tante serate all’estero parlando di Ita­lia, c’era sempre qualcuno che al­zava la mano per dire con or­goglio che in Italia c’era stato. Re­stiamo un brand forte, anzi di più, siamo uno stile di vita riconosciuto e desiderato».

Lei ha raccontato il sistema-Langhe prima di celebrare il Ma­de in Italy. C’è una scintilla in co­mune?

«Se lei osserva lo sviluppo della zona del Barolo, vedrà che ad accompagnare la crescita è stata la mia generazione e il mio percorso l’hanno seguito molti altri, figli come me di contadini poveri. Nessuno avrebbe mai detto che saremmo arrivati do­ve siamo ora. Eravamo tutti ami­ci prima di fare questo mestiere, accomunati dalla stessa vo­glia di fare, abituati dai nostri ge­nitori a spenderci e anche a patire un po’, a faticare. Siamo stati gli ultimi figli della miseria. Miseria vuol dire che a sei anni si andava a lavorare in campagna con papà usciti da scuola. I compiti si facevano dopo cena ed era la normalità. Vale per il Ba­rolo ma anche per tutti gli al­tri settori del Made in Italy».

Alla presentazione del libro, a Roma con il senatore Fran­cesco Boccia, c’era Gianni Letta che ha anche firmato la prefazione. Come è nata l’amicizia?

«Quando Obama divenne presidente degli Stati Uniti, pensai di omaggiarlo con il Barolo. Scrissi a Letta, allora sottosegretario al­la Presidenza del Consiglio, per chiedergli aiuto. Mi rispose su­bito. Alla fine non se ne fece nul­la, ma gli mandai comunque qualche bottiglia per ringraziarlo. Mi disse: “Vorrà dire che so­no più fortunato del Presidente degli Stati Uniti, perché io il suo Barolo lo assaggerò e lui no”. Da lì nacque piano piano un’amicizia tra le nostre famiglie, che dura ancora oggi».

E con Luca Cordero di Monte­zemolo?

«Ci incontrammo a una cena con Forattini, poi divenne mio cliente quando era alla Ferrari: usava il nostro “Fallegro” per gli eventi ufficiali. Da allora ci siamo frequentati spesso. Ho ri­tenuto che fosse la persona adatta per chiudere questo li­bro, per poter sentire la sua opinione sul futuro dell’Italia».

Secondo lei, cosa dovremmo fare per proteggere il Made in Italy?

«Inutile sostenere battaglie già perse. Abbiamo capito che per l’industria non possiamo fare più di tanto, tra burocrazia, tas­se e un sistema che non ci aiuta. Dobbiamo però difendere l’agri­coltura, il turismo, la cultura, l’arte. E c’è spazio per crescere, ad esempio, nell’artigianato. Dobbiamo rivalutarlo perché sta andando in mani straniere».

A scrivere libri, ci ha preso gu­sto?

«Quando la vita mi ha portato a lavorare nel vino, stavo già scribacchiando su alcune riviste. Mi piaceva, lo facevo anche da ragazzo, fin dalle scuole elementari, poi ho preso un’altra strada. Ma è ancora importante».