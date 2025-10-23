Inalpi acquista il Gruppo Marenchino «Operazione di crescita strategica»

È stata formalizzata nel­la giornata di martedì 14 ottobre, l’acquisizione da parte di Inalpi Spa. del Gruppo Marenchino.

«L’obiettivo di questa operazione è fornire supporto al territorio per rilanciare una storica realtà produttiva e, per questa ragione, abbiamo rilevato il fatturato, i dipendenti e acquistato i marchi del Gruppo. L’acqui­sizione è resa ovviamente possibile da un contestuale piano industriale che prevederà l’ampliamento della presenza ed il consolidamento della posizione di Inalpi nel comparto lattiero-caseario piemontese. In un’ottica più ampia, prevediamo inoltre la creazione di specifiche divisioni Inalpi, tra cui la Di­vi­si­one Inalpi Dop all’interno della quale sarà coinvolto – per la sua esperienza e conoscenza – Bartolo Marenchino» dichiara Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi Spa.

Il progetto ha avuto il suo avvio nel luglio 2025 con la presentazione, da parte di Inalpi Spa di un’offerta irrevocabile per l’acquisizione del Gruppo Ma­renchino, noto per la produzione di formaggi tipici piemontesi (Toma, Bra, Raschera, Tomini).

L’operazione rappresenta un intervento di potenziamento industriale e di valorizzazione del territorio e coinvolge una trentina di dipendenti diretti, assumendo così una duplice valenza nel preservare sia un’importante know-how che valorizzare le competenze professionali dei lavoratori in un settore fondamentale per l’economia locale.

L’acquisizione che, come detto, si inserisce all’interno di un piano industriale e un progetto volto al futuro, ed assume valore strategico per il rafforzamento dell’offerta dei formaggi DOP piemontesi Toma, Bra, Ra­schera, consente la realizzazione di sinergie produttive e logistiche che ne ottimizzano i costi. Inoltre, sarà possibile ampliare la gamma delle referenze – dello specifico comparto – con altre specialità casearie di alta qualità e valore, rafforzando la posizione competitiva di Inalpi sul mercato nazionale ed internazionale.

Inalpi conferma, con questo progetto, la propria vocazione ad una responsabilità sociale e territoriale proprie di quella imprenditoria attenta al proprio territorio, ma anche con la valorizzazione di prodotti di eccellenza casearia locale che si inseriscono all’interno di una più ampia filiera agricola e zootecnica piemontese. Il percorso consentirà inoltre di preservare il presidio industriale e l’intero indotto economico locale.

L’acquisizione del Gruppo Ma­renchino rappresenta per Inalpi un’importante operazione di cre­scita strategica, che unisce visione industriale e responsabilità territoriale. Ristabilita la redditività dei rami di azienda acquisiti e mantenuta la fiducia di clienti e stakeholder, l’integrazione nel gruppo acquirente, completata di sostenibilità produttiva, può generare benefici duraturi sia per l’azienda sia per l’economia locale, rafforzando il legame tra innovazione, tradizione e sostenibilità.

L’azienda cuneese non è nuova alla messa in campo di progetti volti certamente allo sviluppo del business ma che comprendono anche una forte e presente attenzione nei confronti del territorio, delle sue comunità e della sua economia. Nella storia recente di Inalpi alcuni passaggi hanno evidenziato una capacità imprenditoriale che sa guardare oltre al solo guadagno e che, con responsabilità e lungimiranza, nell’intento di restituire al territorio quanto ricevuto in 60 anni di attività, si rende parte attiva per la costruzione di nuove strade. Un esempio certamente emblematico è rappresentato dalla realizzazione di un progetto che al suo avvio sembrava estremamente complesso, come la creazione, nel 2010, della filiera corta e certificata del latte. Una filiera a cui oggi aderiscono conferitori della Cooperativa Compral Latte – nata anch’essa dall’avvio del progetto – e che ha saputo creare trasparenza, equità e la possibilità di progettare il futuro, non solo per il mondo industriale ma anche per quello agricolo. Nel 2017 Inalpi definisce l’acquisizione dello stabilimento, dei macchinari e delle linee di produzione del caseificio Valle Josina di Peveragno per la produzione di Raschera, Bra e Toma, le tre Dop piemontesi e per la produzione dei formaggi utilizzati per formaggini e fettine. Un’o­pe­razione che consente di rilanciare il polo produttivo salvaguardando posti di lavoro e creando nuove opportunità per progettare il futuro. E in tempi più recenti, nell’anno di una pandemia che ha sconvolto il mondo, Inalpi si è nuovamente fatta trovare pronta per supportare il comparto latte, attraverso il ritiro delle eccedenze del mercato lattiero caseario della regione, al fine di sostenere i conferitori ed evitare sprechi di materia prima, grazie anche alla trasformazione, all’interno della torre di sprayatura, in polvere di latte con tempi di conservazione maggiori.

«Il percorso che Inalpi sta compiendo in questi anni è volta ad una crescita continua e progettata. Una scelta che anche i numeri confermano essere corretta: abbiamo chiuso il 2024 a oltre 300 milioni di fatturato e abbiamo una previsione, per il 2025, che ci fa ipotizzare di poter raggiungere circa 320 milioni di euro. In questo contesto e con la consapevolezza di poter rafforzare la nostra posizione, riteniamo nostro compito di imprenditori metterci in gioco per rilanciare una storica realtà produttiva e valorizzare le comunità che intorno ad essa vivono la propria quotidianità. Così come spesso abbiamo fatto nella nostra storia di azienda, creiamo continuità dando valore alle tradizioni locali» conclude Am­brogio Invernizzi.