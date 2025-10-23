Grande impegno e ottimi risultati per la Cuneoginnastica, protagonista alla Zona Tecnica del Campionato Gold di Specialità Junior/Senior, andata in scena a Candelo (BI) nel weekend del 17-18-19 ottobre. La competizione ha riunito le migliori ginnaste di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, offrendo uno spettacolo tecnico di alto livello e preziose occasioni di confronto per tutte le partecipanti.

Tra le Junior 1, ha esordito in questo importante campionato Carlotta Albanto, che ha affrontato la sua prima esperienza in questo campionato con grinta e determinazione. Per lei 14ª posizione al cerchio e 12ª alle clavette, due esercizi macchiati da qualche fallo tecnico ma che rappresentano un ottimo punto di partenza per il futuro.

Nella categoria Junior 2, si conferma ad altissimi livelli Arianna Caliman, tesserata per la società Concordia di Chivasso ma allenata a Cuneo. Arianna ha conquistato un argento alla palla e un prestigioso oro al nastro, centrando per il terzo anno consecutivo la qualificazione al Campionato Nazionale di Caorle, dove in passato è già salita due volte sul podio. Da sottolineare come per lei questa gara abbia segnato il debutto assoluto con il nastro in un Campionato di Specialità, rendendo il traguardo ancora più significativo.

Sempre tra le Junior 2, Veronica Rossi ha portato in pedana due buone esecuzioni, chiudendo 12ª alla palla e 8ª al nastro, confermando buone prospettive di crescita.

Tra le Senior 2, Irene Ciarlo ha affrontato la competizione con determinazione, classificandosi 26ª al cerchio e 11ª alle clavette. Per lei una prova caratterizzata da qualche errore in una categoria dal livello tecnico particolarmente elevato.

La partecipazione della Cuneoginnastica alla Zona Tecnica del Campionato Gold di Specialità si chiude con un bilancio decisamente positivo: tra debutti promettenti, conferme importanti e medaglie di prestigio, le atlete cuneesi hanno saputo distinguersi in un contesto tecnico di alto livello. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida, la Zona Tecnica Gold riservata alla categoria Allieve, mentre per Arianna Caliman si aprono le porte del Campionato Italiano di Caorle.

A seguire, prenderà il via il Campionato d’Insieme, che vedrà nuovamente la Cuneoginnastica impegnata su più fronti.