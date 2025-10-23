«Capire il Guanxi, la chiave del fare impresa in Cina»

Nella cornice delle colline langarole, mercoledì 15 ottobre si è svolto un incontro di grande rilievo tra la delegazione della città cinese di Shenyang, guidata dal sindaco Lü Zhicheng e dal sindaco del distretto di Heping Peng Guanglei, e le istituzioni e associazioni di categoria del territorio cuneese.

L’evento, ospitato nella Can­ti­na Sansilvestro di Novello, è culminato nella firma di un accordo di cooperazione tra il distretto di Heping e Con­fin­du­stria Cuneo, rappresentata dal direttore generale Giuliana Ci­rio, per promuovere scambi e collaborazioni nei settori della cultura, dell’economia, del turismo e della formazione.

Accanto ai rappresentanti di Confindustria erano presenti sindaci e delegati dei Comuni di Bra, Novello, Barolo, Monforte d’Alba, Albaretto Torre e Penango, che hanno accolto la delegazione cinese in un clima di grande cordialità.

A fare gli onori di casa, Paolo Sartirano, titolare con il cugino Guido della Sartirano Figli Cantine e Vigneti, un nome storico dell’enologia piemontese con oltre 150 anni di storia familiare. Sotto la sua guida, il gruppo – che comprende le cantine Sansilvestro a Novello, Costa di Bussia a Monforte d’Alba e Tenuta La Fiammenga a Penango – ha portato i vini piemontesi in tutto il mondo, consolidando una presenza di lungo corso anche in Cina, dove dal 2023 dispone di un magazzino nella Free Trade Zone di Shenyang.

Dopo la cerimonia, lo abbiamo incontrato per approfondire il significato di questa collaborazione e per parlare di un concetto chiave che attraversa tutta la cultura cinese: il guanxi, il sistema di relazioni e fiducia che regola la vita sociale e gli affari.

Partiamo proprio da qui: cos’è il guanxi e perché è così importante nel vostro rapporto con la Cina?

«Il guanxi è la regola base, la chiave per comprendere come funzionano le relazioni in Cina. Non è un concetto segreto, ma fondamentale: riguarda la connessione tra persone, istituzioni e politica. In Cina questi tre livelli – politico, distributivo e commerciale – si intrecciano sempre. Per loro la fiducia reciproca e la presenza personale contano quanto, se non più, degli accordi scritti».

Quindi avere rapporti diretti con la politica locale non è solo una formalità?

«Assolutamente no. In Italia si potrebbe pensare che una delegazione politica in una cantina sia solo rappresentanza, ma in Cina è l’esatto opposto: significa riconoscimento, appartenenza a un sistema. Un’azienda che ha guanxi viene percepita come parte del tessuto istituzionale, non come un soggetto esterno».

Durante l’evento di Novello si è parlato molto anche di rispetto e di etichetta. C’è qualche esempio concreto?

«Certo. Faccio un esempio curioso: il sindaco di Shenyang ci aveva avvisati che sarebbe arrivato senza cravatta, quindi noi ci siamo adeguati. Può sembrare un dettaglio, ma è un segno di rispetto, un modo per dire “siamo sulla stessa lunghezza d’onda”. Oppure il brindisi: secondo la tradizione cinese si dice ganbei, che significa “asciuga il bicchiere”. Si brinda iniziando con chi invita e poi, uno per uno, con tutti gli ospiti, dal più importante al meno. E si mostra il bicchiere vuoto: è un gesto simbolico, un ringraziamento sincero».

In Italia questo modo di intendere le relazioni è spesso frainteso?

«Sì. Spesso si crede che siano solo cerimonie o cene di cortesia. In realtà ogni incontro è parte di un percorso di fiducia. Se un sindaco cinese visita una città, si aspetta di trovare il suo omologo: è una questione di equilibrio tra ruoli. Anche il semplice inviare “saluti” al posto di esserci di persona, per loro, può sembrare un segno di scarso interesse».

Lei parla di un rapporto costruito in tanti anni. Quanto tempo serve per entrare davvero nella rete del guanxi?

«Noi siamo in Cina dal 1997, quindi quasi trent’anni. È un percorso lungo, ma soprattutto consapevole: bisogna voler entrare e accettare le loro regole. Molti rapporti istituzionali occidentali falliscono perché non seguono queste regole di reciprocità. Se manca la sincerità, il legame si interrompe».

Oggi avete anche un magazzino a Shenyang: come nasce questa collaborazione?

«È stata proprio la città a cercarci. Le autorità locali ci hanno offerto l’opportunità di aprire un magazzino nella Free Trade Zone, con servizi su misura per il nostro settore. È un esempio perfetto di come funziona il guanxi: prima si costruisce il rapporto personale, poi arrivano le opportunità concrete».

Il suo approccio sembra molto “cinese”, nel senso positivo del termine.

«Beh, dopo tanti anni si impara! Ho avuto la fortuna di conoscere persone come Enrico Perlo, un conterraneo che ha vissuto in Cina e che ha raccontato tutto questo nel libro “Entrate e uscite”. Lui mi ha insegnato che nulla è casuale: ogni gesto, ogni visita, ogni brindisi fa parte di un sistema culturale basato sul rispetto reciproco».

L’incontro di Novello non è stato quindi solo una tappa formale tra due territori lontani, ma la rappresentazione concreta del valore delle relazioni umane nel commercio internazionale.

«In Cina nulla è fatto per caso. Ogni gesto costruisce fiducia. E solo da quella fiducia può nascere un vero rapporto di collaborazione».