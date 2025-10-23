Alba, Elena Mirò celebra il suo 40° anniversario con un talk sulla creatività al femminile

Nell’ambito delle celebrazioni per il 40° anniversario del brand Elena Mirò presenta un nuovo appuntamento dedicato al dialogo creativo e alla valorizzazione dei talenti femminili. Sabato 25 ottobre alle ore 17.00, presso la Boutique Elena Mirò di Alba, Piazza Risorgimento 6, si terrà il talk In Chat With, che vedrà protagonista Caterina Salvador, Creative Director di Elena Mirò, in conversazione con Elisa Talentino, illustratrice e artista visiva che collabora con realtà di rilievo internazionale come Einaudi, Sellerio, The New Yorker, Il Salone del Libro e con importanti aziende del territorio, tra cui Fontanafredda e Deltetto.

L’incontro, moderato dalla giornalista Daniela Scavino, metterà a confronto le due protagoniste capaci di coniugare creatività e azienda, intuizione e produzione, attraverso linguaggi diversi ma uniti dalla stessa sensibilità verso il processo creativo e la bellezza.

Con questo appuntamento, Elena Mirò rinnova il proprio impegno nel promuovere un dialogo aperto e contemporaneo sui valori della femminilità, celebrando il legame con il territorio e con la città di Alba, sede del brand.

Elena Mirò è un brand lifestyle italiano con un heritage d’eccellenza nella creazione di silohuette che vestono dalla taglia 42 alla taglia 58. Dal 1985, il marchio è sinonimo di uno stile elegante e femminile, timeless e contemporaneo, adatto ad ogni occasione grazie alla versatilità delle sue collezioni. La sua identità si esprime attraverso un’eleganza autentica, unita a un forte impegno per una moda libera e consapevole, che promuove l’uguaglianza e il superamento degli stereotipi. Con sede ad Alba, in Piemonte, Elena Mirò è distribuito attraverso elenamiro.com, boutique monobrand e partner wholesale selezionati, servendo clienti in oltre 30 Paesi nel mondo. Elena Mirò è un brand di Miroglio Group.