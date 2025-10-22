“I Grandi Terroir del Barbaresco”: l’evento dedicato a un grande vino

“I Grandi Terroir del Barbaresco” si svolge ad Alba ed è giunto alla IV edizione: l’evento è entrato ufficialmente nel programma generale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.
“I Grandi Terroir del Barbaresco” è l’evento ideato da Go Wine, in programma nei giorni 25 e 26 ottobre ad Alba, presso le eleganti Sale Calissano e Fenoglio dell’Hotel Calissano.
La manifestazione si propone di raccontare un grande vino come il Barbaresco attraverso il suo territorio, le differenti menzioni geografiche (cru) e l’incontro con i suoi produttori, esaltando differenze e ricchezze dei vari siti della denominazione.
Una degustazione per approfondire “sul campo” la ricchezza del territorio di produzione, le peculiarità delle distinte menzioni geografiche, far riflettere i degustatori e il pubblico sull’importanza del fattore “terra-territorio” nella grandezza di un vino come il Barbaresco.
Il programma prevede banchi d’assaggio alla presenza diretta delle cantine ed esclusive Masterclass.
Ecco l’elenco in aggiornamento delle cantine e dei Barbaresco in degustazione:
ADRIANO MARCO & VITTORIO – Alba
Barbaresco Basarin 2021
Barbaresco Sanadaive 2021
ANGELO NEGRO e FIGLI – Monteu Roero
Barbaresco Basarin 2021
BERA – Neviglie
Barbaresco 2021
Barbaresco Serraboella 2020
Barbaresco Riserva Rabajà 2017
CASCINA BRUCIATA – Barbaresco
Barbaresco Rio Sordo 2021
Barbaresco Rio Sordo Riserva 2021
CASCINA CHICCO – Canale
Barbaresco Noce Grande 2022
Barbaresco Ovello 2022
CASCINA SARIA – Neive
Barbaresco Colle del Gelso 2021
CORTESE GIUSEPPE – Barbaresco
Barbaresco
Barbaresco Rabajà 2022
FRANCONE – Neive
Barbaresco Gallina 2022
Barbaresco Albesani 2021
F.LLI GIACOSA – Neive
Barbaresco Riserva Basarin Vigna Gianmatè 2020
GRASSO F.LLI – Treiso
Barbaresco Giacosa Spessa 2020
Barbaresco Vallegrande 2020
Barbaresco San Stunet 2019
MARCHESI DI BAROLO – Barolo
Barbaresco Serragrilli 2021
NADA GIUSEPPE – Treiso
Barbaresco Casot 2021
Barbaresco Marcarini 2021
Barbaresco Riserva Casmar 2019
PIAZZO COMM. ARMANDO – Alba
Barbaresco Argè 2022
Barbaresco Pajorè 2021
Barbaresco Rizzi Vigna Fratin 2021
PIO CESARE – Alba
Barbaresco Bricco di Treiso Il Bricco 2021
PRODUTTORI DEL BARBARESSCO – Barbaresco
Barbaresco 2022
Barbaresco Riserva Ovello 2020
Barbaresco Riserva Pora 2020
RIZZI – Treiso
Barbaresco Pajorè 2022
TALIANO MICHELE – Montà
Barbaresco Montersino 2021
Barbaresco Riserva Montersino 2019
TENUTA SAN MAURO – Castagnole delle Lanze
Barbaresco 2021
I volti del nebbiolo in Piemonte
Al banco d’assaggio saranno presentate altre espressioni legate al vitigno nebbiolo: un’enoteca selezionerà vini dalle denominazioni Barolo, Roero, Nebbiolo d’Alba, Albugnano e dall’Alto Piemonte. Un compendio che si propone di ampliare l’offerta dell’evento al grande pubblico che nel week-end frequenterà la città di Alba.
LE MASTERCLASS DE I GRANDI TERROIR DEL BARBARESCO
Sabato 25 ottobre
Ore 14:00 L’Annata 2022 – terroir a confronto (degustazione di 6 vini)
Ore 16:00 Il Barbaresco a confronto con grandi rossi italiani (degustazione di 6 vini)
Per coloro che vorranno svolgere momenti più approfonditi di degustazione, sono in programma due Masterclass sabato 25 ottobre: ore 14.00 e ore 16.00. La prima dedicata a percorsi nel terroir del Barbaresco attraverso l’ultima annata. La seconda dedicata al confronto tra il Barbaresco e altri grandi rossi italiani. In entrambe le masterclass vi saranno in degustazione 6 vini.
BANCO D’ASSAGGIO
La degustazione al banco d’assaggio si articolerà su due turni.
I biglietti sono in vendita sul nostro sito online con una speciale riduzione.
Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025
-primo turno: ore 11.00-14.30
-secondo turno: ore 14.30-18.00
Il costo della degustazione è di euro 23 (riduzioni euro 20 con acquisto online, euro 15 per i soci Go Wine).
Comprende la degustazione in forma libera al banco d’assaggio.
MASTERCLASS
Sabato 25 ottobre
Ore 14:00 L’Annata 2022 – terroir a confronto (degustazione di 6 vini)
Ore 16:00 Il Barbaresco a confronto con grandi rossi italiani (degustazione di 6 vini)
cs