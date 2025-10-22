“I Grandi Terroir del Barbaresco”: l’evento dedicato a un grande vino

“I Grandi Terroir del Barbaresco” si svolge ad Alba ed è giunto alla IV edizione: l’evento è entrato ufficialmente nel programma generale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

“I Grandi Terroir del Barbaresco” è l’evento ideato da Go Wine, in programma nei giorni 25 e 26 ottobre ad Alba, presso le eleganti Sale Calissano e Fenoglio dell’Hotel Calissano.

La manifestazione si propone di raccontare un grande vino come il Barbaresco attraverso il suo territorio, le differenti menzioni geografiche (cru) e l’incontro con i suoi produttori, esaltando differenze e ricchezze dei vari siti della denominazione.

Una degustazione per approfondire “sul campo” la ricchezza del territorio di produzione, le peculiarità delle distinte menzioni geografiche, far riflettere i degustatori e il pubblico sull’importanza del fattore “terra-territorio” nella grandezza di un vino come il Barbaresco.

Il programma prevede banchi d’assaggio alla presenza diretta delle cantine ed esclusive Masterclass.

Ecco l’elenco in aggiornamento delle cantine e dei Barbaresco in degustazione:

ADRIANO MARCO & VITTORIO – Alba

Barbaresco Basarin 2021

Barbaresco Sanadaive 2021

ANGELO NEGRO e FIGLI – Monteu Roero

Barbaresco Basarin 2021

BERA – Neviglie

Barbaresco 2021

Barbaresco Serraboella 2020

Barbaresco Riserva Rabajà 2017

CASCINA BRUCIATA – Barbaresco

Barbaresco Rio Sordo 2021

Barbaresco Rio Sordo Riserva 2021

CASCINA CHICCO – Canale

Barbaresco Noce Grande 2022

Barbaresco Ovello 2022

CASCINA SARIA – Neive

Barbaresco Colle del Gelso 2021

CORTESE GIUSEPPE – Barbaresco

Barbaresco

Barbaresco Rabajà 2022

FRANCONE – Neive

Barbaresco Gallina 2022

Barbaresco Albesani 2021

F.LLI GIACOSA – Neive

Barbaresco Riserva Basarin Vigna Gianmatè 2020

GRASSO F.LLI – Treiso

Barbaresco Giacosa Spessa 2020

Barbaresco Vallegrande 2020

Barbaresco San Stunet 2019

MARCHESI DI BAROLO – Barolo

Barbaresco Serragrilli 2021

NADA GIUSEPPE – Treiso

Barbaresco Casot 2021

Barbaresco Marcarini 2021

Barbaresco Riserva Casmar 2019

PIAZZO COMM. ARMANDO – Alba

Barbaresco Argè 2022

Barbaresco Pajorè 2021

Barbaresco Rizzi Vigna Fratin 2021

PIO CESARE – Alba

Barbaresco Bricco di Treiso Il Bricco 2021

PRODUTTORI DEL BARBARESSCO – Barbaresco

Barbaresco 2022

Barbaresco Riserva Ovello 2020

Barbaresco Riserva Pora 2020

RIZZI – Treiso

Barbaresco Pajorè 2022

TALIANO MICHELE – Montà

Barbaresco Montersino 2021

Barbaresco Riserva Montersino 2019

TENUTA SAN MAURO – Castagnole delle Lanze

Barbaresco 2021

I volti del nebbiolo in Piemonte

Al banco d’assaggio saranno presentate altre espressioni legate al vitigno nebbiolo: un’enoteca selezionerà vini dalle denominazioni Barolo, Roero, Nebbiolo d’Alba, Albugnano e dall’Alto Piemonte. Un compendio che si propone di ampliare l’offerta dell’evento al grande pubblico che nel week-end frequenterà la città di Alba.

LE MASTERCLASS DE I GRANDI TERROIR DEL BARBARESCO

Sabato 25 ottobre

Ore 14:00 L’Annata 2022 – terroir a confronto (degustazione di 6 vini)

Ore 16:00 Il Barbaresco a confronto con grandi rossi italiani (degustazione di 6 vini)

Per coloro che vorranno svolgere momenti più approfonditi di degustazione, sono in programma due Masterclass sabato 25 ottobre: ore 14.00 e ore 16.00. La prima dedicata a percorsi nel terroir del Barbaresco attraverso l’ultima annata. La seconda dedicata al confronto tra il Barbaresco e altri grandi rossi italiani. In entrambe le masterclass vi saranno in degustazione 6 vini.

BANCO D’ASSAGGIO

La degustazione al banco d’assaggio si articolerà su due turni.

I biglietti sono in vendita sul nostro sito online con una speciale riduzione.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025

-primo turno: ore 11.00-14.30

-secondo turno: ore 14.30-18.00

Il costo della degustazione è di euro 23 (riduzioni euro 20 con acquisto online, euro 15 per i soci Go Wine).

Comprende la degustazione in forma libera al banco d’assaggio.

MASTERCLASS

Sabato 25 ottobre

Ore 14:00 L’Annata 2022 – terroir a confronto (degustazione di 6 vini)

Ore 16:00 Il Barbaresco a confronto con grandi rossi italiani (degustazione di 6 vini)

cs