Penultimo appuntamento della prima fase per quanto riguarda la Coppa Piemonte Prima Categoria con le squadre cuneesi che si giocano il passaggio del turno nella serata di giovedì 23 ottobre.

Ultima chiamata per il Valle Po, che ben si sta comportando in campionato ma che non ha ancora vinto in Coppa, che sarà di scena tra le mura amiche contro la capolista Cavour. Tre punti consentirebbero ai rossoblu di tenere vive le speranze promozione, rinviando il verdetto all’ultima giornata. Già tutto deciso, invece, nel Girone 18 dove il Marene ha già staccato il pass per la seconda fase ed in questa giornata proverà a fare l’en plein di successi sul campo del Pro Polonghera.

Si gioca tantissimo l’Elledì nel Girone 19 con i gialloneri che attendono tra le mura amiche il Moncalieri. Una vittoria consentirebbe loro di scavalcare in vetta il San Bernardo, presentandosi proprio alla sfida contro di loro con due risultati su tre a disposizione. Si preannuncia infuocata anche la sfida che vedrà opposte Murazzo e Sporting Savigliano, entrambe a cacci del San Sebastiano capolista che questa volta sarà spettatore non pagante per volontà del calendario.

Nel Girone 22, infine, il San Benigno ha la grande chance per allungare in vetta affrontando sul proprio terreno di gioco un Garessio già eliminato dalla competizione.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della quinta Giornata

Girone 17

Valle Po – Cavour

Riposa Luserna

CLASSIFICA: Cavour 7, Luserna 2, Valle Po 1*

Girone 18

Pro Polonghera – Marene

Riposa F.C. Vigone

CLASSIFICA: Marene 9, F.C. Vigone 1, Pro Polonghera 1*

Girone 19

Elledì – Moncalieri

Riposa San Bernardo

CLASSIFICA: San Bernardo 6, Elledì 4*, Moncalieri 1

Girone 21

Murazzo – Sporting Savigliano

Riposa San Sebastiano

CLASSIFICA: San Sebastiano 7, Murazzo 3*, Sporting Savigliano 1

Girone 22

San Benigno – Garessio

Riposa Bisalta

CLASSIFICA: San Benigno 6*, Bisalta 6, Garessio 0