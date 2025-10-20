Volley Superlega: stasera si parte! Cuneo debutta a Padova – IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

L’attesa è davvero finita. Questa sera inizia la SuperLega Credem Banca 2025-26, campionato che segna il ritorno nella massima serie della città di Cuneo.

Ad aprire una Regular Season dal calendario asimmetrico, alle 20.00, sarà la sfida tra Allianz Milano e Valsa Group Modena all’Allianz Cloud che, curiosamente, è stata anche la gara che ha chiuso la stagione passata. La formazione lombarda riparte dal secondo posto dietro Piacenza alla Jesi Volley Cup, mentre i gialli di Alberto Giuliani si presentano al via dopo un altro secondo posto, l’argento nella Finale del Trofeo Ferramenta Astori, vinto dai Campioni d’Italia di Trento.

Tre le gare in programma alle 20.30: fra queste, c’è l’attesissimo debutto della MA Acqua S.Bernardo Cuneo sul campo della Sonepar Padova. Una prima volta assoluta in Serie A fra queste due compagini: i biancoblu di Battocchio che puntano forte, per gestire al meglio l’impatto con la nuova categoria, sulle stelle Michele Baranowicz e Ivan Zaytsev (a 23 punti dai 6.000 in tutte le competizioni targate Lega Pallavolo), ma anche su un ex di giornata come Marko Sedlacek. “Finalmente inizia la nuova stagione. – il commento dello schiacciatore croato – Una partita speciale per la mia squadra, perché dopo tanti anni siamo in SuperLega, e poi anche perché torno al Padova dopo la scorsa stagione. È sempre bello giocare alla Kione Arena. Mi aspetto una partita interessante, Padova è una squadra giovane e promettente, con tanta energia, ed è sempre difficile giocare in casa loro, ma credo nella nostra esperienza”.

Nella serata di oggi anche Rana Verona–Gas Sales Bluenergy Piacenza e il derby delle Marche tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina. Per quanto riguarda la gara del Pala Agsm AIM, bisogna ricordare il mercato di assoluto spessore da parte del club veneto, che ha portato nella città scaligera pezzi pregiati come l’opposto Darlan e il palleggiatore Micah Christenson; gli emiliani, vincitori pochi giorni fa alla Jesi Volley Cup e hanno confermato i propri veterani al centro, aggiungendo Paolo Porro in cabina di regia per una diagonale composta da un altro giovane talento, l’opposto Alessandro Bovolenta.

All’Eurosuole Forum, invece, di fronte i vicecampioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova e la Yuasa Battery Grottazzolina, reduce da una salvezza che sa di impresa. Da segnalare, fra le fila ospiti, quattro ex Lube: Marco Falaschi, Manuele Marchiani, Andrea Marchisio e il neoarrivato Dragan Stankovic,

La prima giornata si chiuderà nella serata di martedì 20 ottobre: alle 20.30 Cisterna Volley aspetta la visita dei Campioni d’Italia dell’Itas Trentino, mentre all’OpiquadArena, la Vero Volley Monza, ospita i campioni d’Europa della Sir Susa Scai Perugia.

1ª Giornata di Andata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Lunedì 20 ottobre 2025, ore 20.00

Allianz Milano – Valsa Group Modena

Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Brunelli Michele (Lambertini Alessio)

Video Check: Di Gaetano Tecla Veronica

Segnapunti: Gavazzoni Martina

Diretta VBTV

Lunedì 20 ottobre 2025, ore 20.30

Sonepar Padova – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Arbitri: Zavater Marco, Carcione Vincenzo (Marotta Michele)

Video Check: Casarin Irene

Segnapunti: Dandolo Enrico

Diretta VBTV

Lunedì 20 ottobre 2025, ore 20.30

Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Zanussi Umberto, Cerra Alessandro (Sessolo Maurina)

Video Check: Mischi Francesco

Segnapunti: Rizzardo Chiara

Diretta DAZN e VBTV

Lunedì 20 ottobre 2025, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Yuasa Battery Grottazzolina

Arbitri: Pozzato Andrea, Piana Rossella (Merli Maurizio)

Video Check: Annese Gianmarco

Segnapunti: Rollo Ilaria

Diretta VBTV

Martedì 21 ottobre 2025, ore 20.30

Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia

Arbitri: Lot Dominga, Cavalieri Alessandro Pietro (Giglio Anthony)

Video Check: Grasso Federica

Segnapunti: Eustacchio Andrea

Diretta DAZN e VBTV

Martedì 21 ottobre 2025, ore 20.30

Cisterna Volley – Itas Trentino

Arbitri: Caretti Stefano, Cesare Stefano (Gasparro Mariano)

Video Check: Pardo Claudio

Segnapunti: Falzi Claudia Beatrice

Diretta Rai Sport e VBTV