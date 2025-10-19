Primo punto in trasferta, della stagione 25/26, per il Bra nel girone B Serie C Sky Wifi: 2-2 con la Pianese nel tardo pomeriggio di ieri, al “Comunale” di Piancastagnaio (Comune di quasi 4000 abitanti, in provincia di Siena ndr). Per l’undici giallorosso (ieri in divisa bianca con inserti dei colori sociali) di mister Fabio Nisticò, sono andati a segno Enrico Baldini ed Elios Minaj. Parentesi amarcord: a Piancastagnaio, i braidesi giocarono la semifinale della Poule Scudetto di Serie D nel maggio 2013 con l’Ischia Isolaverde. Andiamo in cronaca con la sfida di ieri.

Toscani in rete dopo 4 minuti, angolo di Coccia e sfortunata deviazione aerea di De Santis. Al 17esimo, il pari per capitan Tuzza e compagni: Pautassi sfonda sulla destra e mette a centro area per l’accorrente Baldini, destro diagonale e “chirurgico” che batte Filippis per l’1-1! Seconda rete di fila per la punta 1996.

La Pianese richiede l’FVS per un presunto fallo in area di rigore (23′) ma l’arbitro fa segno di continuare il gioco, dopo la revisione. Ancora Baldini, destro potente da fuori area che viene parato. Il Bra sale di livello e d’intensità e trova il meritato sorpasso al 40esimo: ispirato e scatenato il vice capitano Matteo Pautassi sul binario mancino, mette sul secondo palo una sfera invitante precisa per Minaj che conclude a rete e al volo per l’1-2!

Minuto 42, Bellini a tu per tu con Franzini finisce a terra e il direttore di gara indica il dischetto: FVS chiamato dalla panchina del Bra: dal replay televisivo il numero 1 intercetta la palla e poi l’avversario, ma la decisione arbitrale non viene cambiata e 2-2 su rigore con Marco Bertini.

Al 15esimo del secondo tempo, La Marca viene atterrato (nei 16 metri) dall’uscita di Filippis e i giallorossi chiedono la revisione all’FVS: la direzione arbitrale fa proseguire il match senza assegnare il calcio di rigore. Un minuto più tardi, importantissima deviazione sulla linea di Pautassi su una conclusione a botta sicura dei senesi.

Il numero 10 Pautassi è ancora protagonista al 25′: cross dalla sinistra per Lionetti, il suo colpo di testa sottomisura sfiora il 3-2. Il Bra spinge fino all’ultimo, mischione davanti a Filippis al 39esimo e la Pianese si rifugia in calcio d’angolo. Dopo 5 minuti di recupero, finisce così e i braidesi salgono a 6 punti in classifica. Tutta la squadra è andata a salutare e ad applaudire, a fine gara, i 10 supporters giallorossi giunti in Toscana.

Domenica 26 ottobre (ore 14,30) Bra-Vis Pesaro al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.

Pianese: Filippis, Simeoni, Puletto (11’ st Fabrizi), Bellini, Ercolani, Chesti, Sussi (31’ st Balde), Marco Bertini (31’ st Mattei), Proietto (11’ st Tirelli), Coccia, Masetti.A disp: Tommaso Bertini, Porciatti, Gorelli, Spinosa, Jasharovski, Xhani, Martey.

Allenatore: Alessandro Birindelli.

Bra: Franzini, Cannistrà, Sganzerla (38’ st Rottensteiner), Tuzza, Pautassi, Minaj, Maressa (21’ st Lionetti), De Santis, La Marca (21’ st Brambilla), Nesci, Baldini (1’ st Di Biase).

A disp: Menicucci, Renzetti, Chiesa, Morleo, Dimatteo, Rabuffi, Cucciniello, Chiabotto.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Dini di Città di Castello (assistenti: Cozzuto di Formia e D’Ascanio di Roma 2; quarto ufficiale: Picardi di Viareggio; operatore FVS: Starnini di Viterbo).

Marcatori: 4’ pt autogol De Santis (P), 17’ pt Baldini (B), 40’ pt Minaj (B), 46’ pt rig. Marco Bertini (P).

Note: pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in erba sintetica; 547 spettatori con 10 tifosi del Bra nel settore ospiti. Ammoniti Coccia, Ercolani, Tirelli (P), Sganzerla, Pautassi, Franzini, La Marca (B).