La Fondazione Egri – Centro di Rilevante Interesse per la Danza (CRID) – porta a Cuneo un’eccellenza della danza contemporanea internazionale con “Sonnets of Samsara”, una performance di intensa carica visiva e poetica, che sarà in scena martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21 al Teatro Toselli.

Lo spettacolo fa parte di una tournée esclusiva regionale organizzata dalla Fondazione Egri nell’ambito del progetto IPUNTIDANZA – network di programmazione e produzione che da anni porta in Piemonte le migliori produzioni della danza contemporanea nazionale e internazionale. Dopo la data di Cuneo, Sonnet of Samsara proseguirà il suo viaggio piemontese con altre due tappe: il 23 ottobre al Teatro Balbo di Canelli (AT) e il 25 ottobre al Teatro Il Maggiore di Verbania, offrendo al pubblico regionale un’opportunità unica di accesso a un evento di respiro internazionale.

Prodotto da Attakkalari Centre for Movement Arts (Bangalore, India), lo spettacolo fonde le tradizioni del movimento indiano con l’arte della danza contemporanea, per esplorare i temi della trasformazione, della crisi climatica e dell’evoluzione personale. Attraverso una sinergia di musica, testi poetici, luci e immagini evocative, Sonnet of Samsara offre al pubblico una riflessione commovente sulla natura ciclica della vita e sulla resilienza umana.

La direzione artistica è affidata al coreografo indiano Jayachandran Palazhy, figura d’avanguardia nel panorama della danza internazionale, che ha ideato e diretto lo spettacolo con un team creativo di respiro globale: M D Pallavi (composizione musicale e vocale), Ali Pretty / Kinetika Design Studio (UK) (visual design e processional art), Kunihiko Matsuo (Giappone) con i percussionisti di mizhavu e idakka (musica), Shymon Chelad (luci), Aloka D’Souza (costumi). I performer sono gli straordinari danzatori della Attakkalari Dance Company.

Questo appuntamento rappresenta un evento di grande rilievo nel panorama dell’offerta culturale del territorio, grazie alla presenza di una compagnia di primo piano, in India e sulla scena internazionale, che offrirà al pubblico un’occasione unica per vivere l’incontro tra Oriente e Occidente attraverso il linguaggio universale del corpo e del movimento.

Si inaugura dunque con uno spettacolo eccezionale la stagione “Interscambi Coreografici” 2025/2026: un appuntamento che consolida la qualità della proposta artistica curata dalla Fondazione Egri e che vuole coinvolgere sempre più il pubblico di Cuneo, che da anni dimostra grande interesse e desiderio di comprensione profonda degli eventi in programma.

Per arricchire ulteriormente l’offerta formativa legata alla tournée, la Fondazione Egri organizza anche uno stage di danza indiana che si terrà il 18 ottobre dalle ore 16 alle 18 presso la Sede Compagnia EgriBiancoDanza in Via G.B. Vico 11 a Torino. Lo stage sarà tenuto da Antonella Usai, una delle più autorevoli interpreti e docenti della danza tradizionale indiana in Italia, e offrirà ai partecipanti l’opportunità di sperimentare direttamente le tecniche del movimento indiano.