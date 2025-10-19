Eccellenza B: Ongaro-gol, la Cheraschese espugna Dronero

Colpo grosso. La Cheraschese espugna il “Filippo Drago” grazie ad Ongaro e ad una prova compatta e coriacea e torna alla vittoria dopo due ko di fila, dando linfa e peso ad una classifica che, nel Girone B di Eccellenza, recita “sesto posto”. 1-0 per i nerostellati sul sempre difficile campo di una Pro Dronero che gioca una buona partita, probabilmente ai punti da pareggio, mancando però la stoccata che avrebbe potuto regalare ai ragazzi di mister Caridi un punto prezioso.

LA CRONACA – 4-3-3 per la Pro: in porta Giacomo Piretro, difesa con Rivero, Tuninetti, Serino e Pittavino; a centrocampo Caridi, Isoardi e Crosetti; tridente Boniello-De Peralta-Gioele Piretro. Cheraschese con il 4-2-3-1: fra i pali Pietrolungo, difesa con Luca Costamagna, Dieye, Vittone ed Oliveira; in mediana Massimo Costamagna e Bissacco, con Arcari, Selasi e Fissore alle spalle di Ongaro.

Il primo guizzo è di Selasi che penetra da destra e tenta il cross dal fondo, prendendo il palo esterno con Piretro comunque in controllo. Dall’altra parte, grande chance per i padroni di casa: bel traversone teso di Caridi e girata di testa di De Peralta, palo pieno. Al minuto 11 Fissore converge da sinistra e calcia, trovando solo l’esterno della rete. Il resto della prima frazione prosegue sul filo dell’equilibrio e con tanta lotta, con la svolta che arriva a ridosso dell’intervallo: ripartenza Cheraschese con i tempi giusti, Luca Costamagna serve a destra Massimo Costamagna che serve un cross al bacio sulla testa di Ongaro il quale, a centroarea, svetta e sblocca il punteggio.

La ripresa si apre con due opportunità di marca nerostellata: al 51′ percuissione di Aracari e sinistro rasoterra dal limite, con sfera a lato; al 57′ Ongaro anticipa Tuninetti, entra in area e tira: Piretro dice no di piede. Caridi inserisce Dalmasso in attacco, la Pro Dronero va in costante pressione offensiva: al 71′ palla vagante al limite dell’area ospite, arriva Boniello che calcia bene di prima intenzione, non trovando il bersaglio per questione di centimetri.

Al 74′ conclusione a botta sicura, ancora, di Boniello: miracolo di Pietrolungo che, con un grande intervento d’istinto, salva tutto. Al minuto 81, invece, sono i “Lupi” ad andare vicini al raddoppio: Testa va via a sinistra e serve Solera che sguscia in area, resistendo anche ad una carica, battendo in rasoterra, con palla fuori di poco. 1′ dopo, contropiede Cheraschese condotto da Solera che smista in area su Battaglino: tiro deviato di piede in corner da Piretro. Nel finale i nerostellati reggono e portano a casa un successo pesante.

PRO DRONERO-CHERASCHESE 0-1

Rete: 44′ Ongaro (C)

PRO DRONERO (4-3-3): Piretro Gia., Rivero, Tuninetti, Serino, Pittavino (45′ Risso); Caridi, Isoardi, Crosetti; Boniello (91′ Boglione), De Peralta, Piretro Gio. (58′ Dalmasso). A disp. Cherif, Rinaudo, Maccario, Riviera, Boniello D., Naranjo. All. Caridi.

CHERASCHESE (4-2-3-1): Pietrolungo, Costamagna L., Dieye, Vittone, Oliveira (77′ Testa); Costamagna M., Bissacco (67′ Battaglino); Arcari (79′ Polizzi), Selasi, Fissore (72′ Solera); Ongaro (90′ Olivero). A disp. Lanzardo, Brizio, Icardi, Massucco. All. Melchionda.

Arbitro: Maurizio Locapo di Torino (Salvatore Rubino di Torino e Mattia Martello di Collegno).

Ammoniti: Pittavino, Serino (P); Testa (C).