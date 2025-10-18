Il Circolo Magico Blink è pronto a riaprire le porte della meraviglia, con un anno di eventi che vedrà la rassegna Sim Sala Blink tornare più forte che mai. A partire dal 18 ottobre, Blink darà il via a una nuova edizione della rassegna che da 11 anni trasforma Dronero, Cuneo e Busca in epicentri di magia, spettacolo e creatività.

“Non siamo un circolo, siamo una macchina dell’incredibile”, così Giorgio Barbero, presidente del Circolo Blink, racconta l’approccio del gruppo che ogni anno sorprende e affascina con eventi di magia, illusionismo, comicità e poesia scenica. Per l’edizione 2025/2026, la rassegna promette numerosi momenti di meraviglia, inclusi sette spettacoli ufficiali e almeno tre eventi OFF organizzati direttamente dai soci il venerdì sera.

Il primo grande appuntamento è fissato per sabato 18 ottobre, con Alain Iannone e il suo One Man Show, in doppia replica alle ore 17:00 e alle 21:00 nel teatrino Blink. Un evento che segna il ritorno alle origini, in una piccola sala da 50 posti, dove tutto è iniziato, prima della pausa forzata post-Covid. “Sarà un ritorno alle origini”, sottolineano i membri del circolo, che con entusiasmo rimettono in scena lo spettacolo nella sala che ha visto crescere il circolo e la sua magia.

Insieme a Giorgio Barbero, c’è Corrado Gerbaudo, futuro coordinatore della Squola di Magia – un’innovativa proposta didattica che non si limita alla tecnica magica, ma insegna un linguaggio fatto di fantasia, comunicazione e ironia. La Squola di Magia aprirà ufficialmente a novembre, ed è una delle novità più attese della stagione.

Ma Blink non è solo spettacoli. La sede del circolo, situata nel cuore di Dronero, è un laboratorio vivo di idee, dove ogni settimana si tengono incontri, studi, conferenze e prove. Marco e Saveria, consiglieri instancabili, raccontano: “Noi siamo quelli del venerdì sera”, un momento di incontro e contaminazione tra artisti, curiosi e appassionati di magia.

Inoltre, la magia di Blink si estende anche alla comunità, grazie a iniziative sociali come gli spettacoli mensili nelle case di riposo, che portano un sorriso e un momento di leggerezza agli ospiti. Riccardo e Beppe, storici membri del circolo, ricordano che “la magia trova la sua funzione più autentica quando regala un momento di felicità”.

Il futuro di Blink è ancora più affascinante: il circolo sta lavorando a una nuova sede, un contenitore magico che promette di essere un luogo emozionante e incredibile, pronto ad aprire le porte nella prossima stagione.

“Il cantiere è aperto”, confessa Giorgio Barbero, con il solito entusiasmo che caratterizza ogni iniziativa Blink. E, come sempre, una parte fondamentale del circolo è costituita dai volontari, che ogni anno, con le loro maglie gialle, rendono possibile ogni evento. “Senza di loro, non saremmo il circolo più felice del mondo”, afferma Giorgio con gratitudine.

La stagione 2025/2026 di Sim Sala Blink non si limita a offrire semplici spettacoli: è un’occasione per costruire relazioni, rafforzare la comunità e, naturalmente, condividere la meraviglia. Non c’è bisogno di Hogwarts, a Dronero basta aprire la porta del Circolo Blink!