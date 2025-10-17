Dopo il verdetto della prima giornata, il Girone A della Serie B2 femminile di pallavolo torna in campo con una seconda tornata che promette di fare una prima chiarezza sui veri valori in campo. Se L’Alba Volley e Volley Network Satinox’s si presentano entrambe a punteggio pieno, il loro scontro diretto rappresenterà il primo vero test della stagione, almeno per le ambizioni albesi.

La compagine di coach Barisciani viaggerà verso la Lombardia consapevole di aver impressionato nell’esordio casalingo, ma conscia che il 3-0 contro Santena non basta per sentenziare nulla. La Volley Network Satinox’s ha già dimostrato di avere qualità, avendola confermata contro la Libellula Banca CRS, e il fattore campo non sarà irrilevante. Per L’Alba si tratterà dunque della prima vera verifica della stagione.

Diverso ma non meno importante il compito della Libellula Banca CRS, che dovrà affrontare in trasferta la Finimpianti GP Rivarolo, una delle quattro squadre a punteggio pieno del Girone A. Le ragazze di coach Micozzi avranno l’occasione di dimostrare che lo 0-3 dell’esordio non rappresenta il vero volto della squadra. Rivarolo è un’avversaria di grande livello, ma è altrettanto vero che il talento delle braidesi può mostrarsi fin da subito

Completano la giornata altri scontri interessanti: Gorla Volley Orsa Foam, altra imbattuta, affronta in trasferta l’Ascot BTM Moncalieri; la MTS SER Santena cercherà di sbloccarsi contro la Lilliput Pallavolo; Datachromlab Castellanza ospita l’Igor Volley Trecate, fermatasi all’esordio. Nel complesso, la seconda giornata rappresenta il primo vero momento di valutazione: in una categoria dove le squadre appaiono ancora tutte molto vicine di livello, i risultati di questa settimana inizieranno a tracciare un primo profilo della stagione.

SERIE B2 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 2 (18/10)

Cumdi Luino Volley – Pallavolo Valle Belbo

Volley Network Satinox’s – L’Alba Volley

Teamvolley Lessona – Monviso Volley Pinerolo

Finimpianti GP Rivarolo – Libellula Banca CRS

Datachromlab Castellanza – Igor Volley Trecate

MTS SER Santena – Lilliput Pallavolo

Ascot BTM Moncalieri – Gorla Volley Orsa Foam

SERIE B2 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA