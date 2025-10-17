Università di Pollenzo e Politecnico di Torino insieme con un nuovo corso triennale internazionale: Food Tech for Ecological Transition (VIDEO)

Una sinergia “storica” e “strategica”: così è stata definita dai rettori delle due istituzioni accademiche di eccellenza con radici in Piemonte, ma dal respiro fortemente internazionale, la creazione del nuovo corso di laurea interateneo in “Food Tech for Ecological Transition”, che è stato presentato venerdi 17 ottobre a Pollenzo. Il corso, interamente in inglese e che avrà inizio nel 2026, si distingue per l’approccio interdisciplinare che unisce tecnologia, scienze e sistemi alimentari, con l’obiettivo di ripensare i sistemi del cibo per la sostenibilità.

Infatti, il piano di studi di questo programma triennale, unisce basi tecniche, approfondimenti socio- umanistici e apprendimento applicato. I corsi fondamentali di scienza e tecnologia sviluppano il rigore analitico; i moduli di economia, diritto e studi culturali e umanistici collocano la tecnologia all’interno di contesti ecologici e sociali; laboratori e visite sul campo traducono la teoria in pratica nel corso dei tre anni accademici.