Grandi emozioni con la Nicky’s Cup all’Alpet Bike Village

Sono stati oltre 250, i partecipanti alla discesa cronometrata all’Alpet Bike Village dei Cardini di Roburent, intitolata alla memoria di Nicolò Namavar, grande appassionato di sport ed innamorato delle valli monregalesi, scomparso nel 2020 all’età di 31 anni.

Anche quest’anno la Nicky’s Cup è stata un evento colorato, vivace, che ha portato adrenalina e grande divertimento per tutti lungo la pista “Bob Marley” ed in generale in tutto il comprensorio.

Come da tradizione sono stati incoronati i “numeri uno” della manifestazione: Jacopo Rista ha conquistato il titolo di “King” del Monte Alpet Bike Village con il tempo di 3’23.38, mentre la “Queen” è stata Margherita Borgna con il tempo di 3’59.59.

Come già evidenziato, tantissimi i partecipanti, e molte le categorie nelle quali sono stati suddivisi, dalla Under 10 alla Under 14, dalla Under 18 fino alla Master, sia maschili che femminili: in pista ragazzini dai sette anni su, fino agli adulti di oltre cinquant’anni.

“È stata una vera festa – commenta Giulia Robaldo del Monte Alpet Bike Village -, di cui la discesa per la pista Bob Marley è stata il culmine. Già dal venerdì, infatti, i bikers con le loro famiglie sono arrivati sul nostro territorio, provenienti da ogni parte del Nord Italia – Veneto, Lombardia, addirittura dal Trentino -, dalla Toscana, ma anche dalla Francia, soggiornando nelle strutture ricettive limitrofe. Insomma, oltre l’aspetto sportivo la Nicky’s Cup ha rappresentato un evento interessantissimo dal punto di vista della scoperta delle nostre valli e di quello che hanno da offrire ai turisti”.

