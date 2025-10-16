«Gli atti di gentilezza ci regalano longevità e meno malattie»

Biologo naturalista, docente universitario e guru della meditazione: «Il mio libro “Ti lascio andare” nasce dalla frase che una mamma pronunciò con amore alla sua bambina malata di tumore. Lei stava aspettando quel permesso, se ne andò subito dopo. È una storia che ha cambiato la mia vita»

C’è chi attraversa la vita come un campo di bat­taglia, e chi la percorre come un sentiero di luce. Daniel Lumera è uno di questi ultimi. Biologo na­turalista, docente universitario, autore di bestseller e riferimento internazionale nel campo della meditazione, del­la consapevolezza e della gentilezza, ha vissuto con un discepolo di Gandhi e ha trasformato il dolore in cura, la colpa in perdono, il respiro in libertà. Le sue parole non si limitano a spiegare: accarezzano, aprono, liberano.

«Sono un ponte – dice –. Un ponte tra mondi diversi. Non ho ricevuto un mandato in­terreligioso da una tradizione specifica, ma un mandato che riguarda l’unione di grandi linguaggi universali, tra cui la scienza. A volte sono mano, a volte sono dialogo. Il mio compito è stato restituire alla scienza un cuore e alla spiritualità un cervello».

Fondatore del metodo My Life Design, Lumera ha portato la meditazione e la gentilezza in ospedali, carceri, università, scuole e persino nello sport professionistico. Il suo approccio integra scienza, etica, spiritualità e consapevolezza, con l’obiettivo di aiutare le persone a progettare consapevolmente la propria vita. Ha ideato la Giornata Internazionale del Perdono, celebrata in diversi Paesi, e ha collaborato con figure di spicco della scienza come la genetista dell’U­ni­ver­sità di Hard­vard Immaculata De Vivo, con cui ha scritto una trilogia che unisce spiritualità e biologia. «Gli esperimenti dimostrano che compiere atti di gentilezza ogni giorno incide sulla struttura genetica, in particolare sui telomeri, che sono biomarcatori di longevità. La scienza ha dimostrato che le persone gentili vivono più a lungo e si ammalano di meno. È una medicina naturale: meditazione, silenzio, consapevolezza».

Nel suo nuovo libro “Ti lascio andare”, pubblicato da Mon­da­dori, Lumera ci guida in un viaggio profondo e trasformativo at­traverso l’esperienza del “lasciar andare”. Un tema universale, che tocca tut­ti: una relazione finita, un dolore mai integrato, una morte mai superata, il bisogno di controllo, una dipendenza, un progetto che non si realizza.

«Lasciar andare – scrive – non significa rinunciare, ma imparare a vivere pienamente il presente, con gratitudine, leggerezza e felicità».

Il libro unisce antiche sapienze millenarie e neuroscienze moderne, offrendo strumenti pratici per superare le paure legate alla perdita e al cambiamento. È un invito a riscoprire la libertà interiore, a fare spazio al nuovo e all’inaspettato.

Lumera parla con la voce di chi ha vissuto. Il suo percorso parte dall’esperienza nell’accompagnamento al fine vita, dove ha imparato che alcuni dei no­stri cari si ag­grappano al­­la vita perché temono che, senza di loro, noi non ce la faremo. «U­na madre mi ha chiesto a­iu­­to per la­scia­re andare la propria figlia a­dolescente, ma­la­ta di tumore. In ospedale ab­bia­­mo fatto un momento di ringraziamento. Poi la madre, per amore, le ha detto: “Ti lascio andare”. La bambina è morta subito dopo. Stava aspettando quel permesso. Quella storia mi ha cambiato la vita».

Quando la mente va in tilt, quando il caos prende il sopravvento, non cer­ca soluzioni com­plesse. Cerca il respiro. «La meditazione mi ha salvato la vi­ta, completamente. Quando va­do in tilt, la prima cosa che faccio è perdonare. Mi isolo, pratico meditazione, an­che nei luoghi più difficili come le carceri. La meditazione mi riporta alla calma, alla quiete, alla chiarezza mentale. Mi restituisce pace interiore».

Ha ideato la Giornata del Perdono, ma non lo vive come un gesto da compiere con fatica. «Per esempio con i carcerati sono io che chiedo perdono a loro. Lo faccio perché rappresento una so­cietà che preferisce condannare piuttosto che comprendere, che non si mette in discussione. Non ho mai chiesto né dato perdono con i denti stretti: è sempre stato un atto di cuore. Fino ad ora, almeno. Vedremo cosa succederà».

E proprio per questo, la sua voce è arrivata anche sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. «La meditazione ha un impatto enorme sulla salute: riduce l’infiammazione, mi­gliora le abilità cognitive e la salute mentale. È naturale che venga adottata anche dagli sportivi, che cercano performance migliori. Negli ospedali stiamo creando una rete di “ospedali gentili” in Svizzera e in Italia. Nelle università abbiamo realizzato il primo Master sulla Genti­lezza al mondo. La meditazione e la gentilezza stanno arrivando ovunque: nelle scuole, nelle carceri, nello sport, e speriamo presto anche nella politica».

A chi legge, magari distrattamente, scrollando sul bus, Lumera non offre formule magiche. Offre silenzio. «Di prendersi del tempo per fermarsi, respirare e meditare. Viviamo in una società che ci educa alla performance, all’accumulo, al possesso, ma non alla cura di sé. La vita è breve, è un miracolo. Servono mo­menti di silenzio, contemplazione, rigenerazione. Fermar­si un attimo, respirare e ricordarsi che siamo immersi in un miracolo chiamato vita».

Però lasciarsi andare, gli diciamo, è anche una questione di possessività. «La fine di molte relazioni è una sofferenza perché smettiamo di vedere la persona e vediamo solo ciò che rappresenta per noi: sicurezza, stabilità. Lasciare andare è un atto d’amore. Lasciare andare una persona che si ama, perché la relazione è finita, è difficile. Ma trattenere per paura del vuoto non è amore. Lasciare andare, nelle relazioni, è uno dei più grandi atti d’amore».

Lumera ci ricorda che la vita non è una corsa, ma un miracolo da contemplare. Che il vero cambiamento non nasce dalla forza, ma dalla resa. Che il perdono non è debolezza, ma potere.

E che il respiro, se ascoltato, può diventare il nostro maestro più fedele.

In un mondo che corre, accumula, dimentica, la sua voce è un invito a tornare a casa. Dentro di sé. E da lì, ricominciare. Con occhi nuovi, e con il cuore aperto.

Perché ogni giorno, se vissuto con consapevolezza, può di­ventare un atto sacro. E il tempo, anziché sfuggire, può finalmente diventare alleato. Un tempo lento, pieno, che ci restituisce a noi stessi.

CHI È

Biologo naturalista, docente e autore. Ha un approccio interdisciplinare che unisce scienza, meditazione e filosofia. Per un lungo periodo di formazione in India, ha approfondito pratiche contemplative e spirituali. La sua ricerca è sul senso della vita, la consapevolezza e la trasformazione interiore

COSA HA FATTO

Daniel Lumera ha ideato il metodo My Life Design, scritto una ventina di bestseller sulla meditazione e sul perdono, fondato la Giornata Internazionale del Perdono, che si celebra in diversi Paesi, e collaborato con università, ospedali e carceri per diffondere gentilezza, consapevolezza e cura del sé

COSA FA

Impegnato nella divulgazione del suo ultimo libro “Ti lascio andare”, pubblicato da Mondadori. Il 24 ottobre sarà ospite a Saluzzo (Pala CRS, 21,15) per la Festa del Libro Medievale e Antico, dove presenterà il volume con una lectio dedicata alla pratica della

meditazione e al tema del lasciar andare