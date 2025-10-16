«A certi turisti spiego che non è il fiume Nilo a bagnare Roma»

A fronteggiare do­man­de e richieste esilaranti aveva fatto l’abitudine. Ma a spiegare che il Nilo, no, non bagna Roma, non si era ancora trovata. Invece garantisce che è successo. Ma con l’aplomb e il garbo di un consumato Cicerone che non può e non vuole disincantare il discepolo, Paola Guagliumi, formazione storica dell’arte, professione guida turistica, è riuscita a mettere in piedi una risposta plausibile: «Il Nilo sfocia nel Me­diterraneo e siccome anche il Tevere sfocia nel Mediterraneo può essere che le loro acque prima o poi si confondano e qualche goccia di Nilo arrivi prima o poi a bagnare anche Roma».

Paola, si è imbattuta spesso in circostanze simili?

«Le dico l’ultima, così a onor di cronaca, in una chiesa del V secolo mi chiesero se era datata prima o dopo Cristo. Io accompagno spesso turisti americani e gli americani sono un popolo giovane, con poca dimestichezza con la storia. Ma il nostro lavoro è proprio questo: siccome ci troviamo spesso di fronte a un sostrato vergine dal punto di vista storico e culturale, dobbiamo trovare un modo per agganciarci collegandoci a una sorta di precomprensione, bi­sogna cercare di capire quello che già sanno per portare nuo­ve informazioni. Ma sugli aneddoti esilaranti ci sarebbe da scrivere un altro libro».

Un altro perché due li ha già pubblicati e con un certo successo: “La mitologia spiegata ai truzzi” in cui racconta l’epica e i miti con parole di oggi e, prima ancora, “L’arte spiegata ai truzzi”, un libro nato dal suo blog per volontà di Mimesis edizioni, che ha a sua volta ispirato uno spettacolo teatrale tuttora in tournée. Com’era nata l’idea?

«Mi trovavo a Londra in vacanza e alla National Gallery mi imbatto in una scolaresca ro­mana annoiata. Allora mi sono chiesta come fare a interessare all’arte i ragazzi».

E si è inventata un blog, pagina Facebook, canale YouTube e 5000 followers conquistati in pochi mesi.

«Il blog è un contenitore accessibile a tutti e il fatto di avere utilizzato un linguaggio semplice e diretto ha aiutato. Ma non era soltanto seguito da truzzi. C’erano molti insegnanti che seguivano le lezioni in video e la cosa mi faceva molto piacere».

Truzzi, un termine che indica persone un po’ rozze e poco acculturate ma dall’animo sensibile e, alla fin fine, educabile. E allora ecco la figura del movimentatore di opere d’arte in­ventata da Edoardo Erba per lo spettacolo diretto e interpretato da Paolo Triestino. Si aspettava che il suo libro finisse su un palcoscenico?

«No, anzi, non mi aspettavo nem­meno il libro che è arrivato quando stavo già pensando di chiudere il blog, anche questo nato per divertimento, co­me una scommessa fatta con amici».

E perché ha deciso di chiuderlo?

«Mi ero stancata, avevo esaurito la spinta creativa. Ma non è chiuso, semplicemente non è aggiornato come prima. Chi vuo­le può accedervi liberamente».

Anche perché aggiornamento o meno le lezioni sono evergreen. Quanto è importante la verbalizzazione nel caso in cui in gio­co c’è una materia viva che va vista e goduta direttamente co­me l’opera d’arte?

«L’opera d’arte va vista e la sensibilità e il gusto non si possono insegnare ma si possono trasmettere informazioni, riferimenti e codici che aiutano a con­testualizzarla e quindi a capirla».

C’è una scuola di pensiero riconosciuta che ha sviluppato una critica al museo proprio in quanto luogo di decontestualizzazione, per cui la fruizione dell’opera dipenderebbe soltanto dal rapporto immediato tra es­sa e la coscienza estetica di chi ne fruisce. Si può dire che il suo lavoro operi in controtendenza rispetto alla decontestualizzazione museale?

«Sì, anche se oggi i musei meglio allestiti dispongono di sezioni apposite che aiutano a ricostruire il contesto, l’epoca e la storia di un’opera anche a partire dai committenti. Un esempio a Roma è la Galleria Borghese che testimonia anche la storia di una famiglia di collezionisti che acquistavano o commissionavano le opere. Le prime sculture di Gian Lorenzo Bernini per esempio gli sono state commissionate dal Car­dinale Borghese».

Quali sono i siti che si sente di suggerire a un turista?

«Io mi sforzo di promuovere spazi meno conosciuti, come la Centrale Montemartini, un esem­pio interessantissimo di convivenza di antico e contemporaneo, ma poi per lavoro accompagno nei posti che tutti, almeno una volta, vogliono ve­dere, il Colosseo, i Musei Va­ticani».

Secondo lei in Italia manca una volontà politica che investa e promuova percorsi artistici meno battuti?

«Il problema dell’investimento e della gestione dei fondi è annoso, ma d’altra parte gioca anche un meccanismo psicologico per cui la gente vuole vedere quello che gli è più noto. Purtroppo il turismo è sempre più un fenomeno di mercato».

E mai senza un selfie sullo sfondo del Colosseo.

«Quello dell’autoreferenzialità è un problema generale che non riguarda soltanto l’arte. Ne parlo tutte le volte che spiego il Narciso di Caravaggio che ri­manda l’immagine di sé stesso così come noi oggi cerchiamo innanzitutto conferme al no­stro ego. E l’algoritmo ci ripropone quello che già sappiamo e che ci assomiglia di più. Stiamo assistendo a una brutta involuzione, si va verso la chiusura».

Pensa che se musei e siti archeologici fossero gratuiti sarebbero più frequentati?

«In un mondo ideale sarebbe bello fosse tutto gratuito, ma siccome non è possibile, bisogna che il denaro venga investito in modo sano, il che significa anche modulare e differenziare i costi a seconda delle categorie. Cosa che in parte si fa già. Quello che mi stupisce è vedere gente che si aspetta di entrare al museo gratis e poi non rinuncia al cocktail quotidiano».

Già. Veniamo allo spettacolo di Triestino: c’è una scena molto curiosa in cui ci illumina sui tagli sulla tela di Lucio Fontana facendo un esempio apparentemente bislacco, quel­lo del dito.

«I tagli sulla tela infatti ci ricordano che la tela è una tela, così come noi ci ricordiamo che un dito è un dito nel momento in cui ci tagliamo. Di fronte a un quadro noi guardiamo innanzitutto il sog­getto, cioè non pensiamo alle pennellate di colore su una tela. Ecco, i tagli sono il ritorno alla tela nuda e non sono importanti di per sé, in quanto tagli, ma per quello che rappresentano. Un gesto di rottura, proprio come il cesareo, che segna un’apertura verso il futuro».

Alessandra Bernocco