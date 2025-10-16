«A certi turisti spiego che non è il fiume Nilo a bagnare Roma»

A fronteggiare domande e richieste esilaranti aveva fatto l’abitudine. Ma a spiegare che il Nilo, no, non bagna Roma, non si era ancora trovata. Invece garantisce che è successo. Ma con l’aplomb e il garbo di un consumato Cicerone che non può e non vuole disincantare il discepolo, Paola Guagliumi, formazione storica dell’arte, professione guida turistica, è riuscita a mettere in piedi una risposta plausibile: «Il Nilo sfocia nel Mediterraneo e siccome anche il Tevere sfocia nel Mediterraneo può essere che le loro acque prima o poi si confondano e qualche goccia di Nilo arrivi prima o poi a bagnare anche Roma».
Paola, si è imbattuta spesso in circostanze simili?
«Le dico l’ultima, così a onor di cronaca, in una chiesa del V secolo mi chiesero se era datata prima o dopo Cristo. Io accompagno spesso turisti americani e gli americani sono un popolo giovane, con poca dimestichezza con la storia. Ma il nostro lavoro è proprio questo: siccome ci troviamo spesso di fronte a un sostrato vergine dal punto di vista storico e culturale, dobbiamo trovare un modo per agganciarci collegandoci a una sorta di precomprensione, bisogna cercare di capire quello che già sanno per portare nuove informazioni. Ma sugli aneddoti esilaranti ci sarebbe da scrivere un altro libro».
Un altro perché due li ha già pubblicati e con un certo successo: “La mitologia spiegata ai truzzi” in cui racconta l’epica e i miti con parole di oggi e, prima ancora, “L’arte spiegata ai truzzi”, un libro nato dal suo blog per volontà di Mimesis edizioni, che ha a sua volta ispirato uno spettacolo teatrale tuttora in tournée. Com’era nata l’idea?
«Mi trovavo a Londra in vacanza e alla National Gallery mi imbatto in una scolaresca romana annoiata. Allora mi sono chiesta come fare a interessare all’arte i ragazzi».
E si è inventata un blog, pagina Facebook, canale YouTube e 5000 followers conquistati in pochi mesi.
«Il blog è un contenitore accessibile a tutti e il fatto di avere utilizzato un linguaggio semplice e diretto ha aiutato. Ma non era soltanto seguito da truzzi. C’erano molti insegnanti che seguivano le lezioni in video e la cosa mi faceva molto piacere».
Truzzi, un termine che indica persone un po’ rozze e poco acculturate ma dall’animo sensibile e, alla fin fine, educabile. E allora ecco la figura del movimentatore di opere d’arte inventata da Edoardo Erba per lo spettacolo diretto e interpretato da Paolo Triestino. Si aspettava che il suo libro finisse su un palcoscenico?
«No, anzi, non mi aspettavo nemmeno il libro che è arrivato quando stavo già pensando di chiudere il blog, anche questo nato per divertimento, come una scommessa fatta con amici».
E perché ha deciso di chiuderlo?
«Mi ero stancata, avevo esaurito la spinta creativa. Ma non è chiuso, semplicemente non è aggiornato come prima. Chi vuole può accedervi liberamente».
Anche perché aggiornamento o meno le lezioni sono evergreen. Quanto è importante la verbalizzazione nel caso in cui in gioco c’è una materia viva che va vista e goduta direttamente come l’opera d’arte?
«L’opera d’arte va vista e la sensibilità e il gusto non si possono insegnare ma si possono trasmettere informazioni, riferimenti e codici che aiutano a contestualizzarla e quindi a capirla».
C’è una scuola di pensiero riconosciuta che ha sviluppato una critica al museo proprio in quanto luogo di decontestualizzazione, per cui la fruizione dell’opera dipenderebbe soltanto dal rapporto immediato tra essa e la coscienza estetica di chi ne fruisce. Si può dire che il suo lavoro operi in controtendenza rispetto alla decontestualizzazione museale?
«Sì, anche se oggi i musei meglio allestiti dispongono di sezioni apposite che aiutano a ricostruire il contesto, l’epoca e la storia di un’opera anche a partire dai committenti. Un esempio a Roma è la Galleria Borghese che testimonia anche la storia di una famiglia di collezionisti che acquistavano o commissionavano le opere. Le prime sculture di Gian Lorenzo Bernini per esempio gli sono state commissionate dal Cardinale Borghese».
Quali sono i siti che si sente di suggerire a un turista?
«Io mi sforzo di promuovere spazi meno conosciuti, come la Centrale Montemartini, un esempio interessantissimo di convivenza di antico e contemporaneo, ma poi per lavoro accompagno nei posti che tutti, almeno una volta, vogliono vedere, il Colosseo, i Musei Vaticani».
Secondo lei in Italia manca una volontà politica che investa e promuova percorsi artistici meno battuti?
«Il problema dell’investimento e della gestione dei fondi è annoso, ma d’altra parte gioca anche un meccanismo psicologico per cui la gente vuole vedere quello che gli è più noto. Purtroppo il turismo è sempre più un fenomeno di mercato».
E mai senza un selfie sullo sfondo del Colosseo.
«Quello dell’autoreferenzialità è un problema generale che non riguarda soltanto l’arte. Ne parlo tutte le volte che spiego il Narciso di Caravaggio che rimanda l’immagine di sé stesso così come noi oggi cerchiamo innanzitutto conferme al nostro ego. E l’algoritmo ci ripropone quello che già sappiamo e che ci assomiglia di più. Stiamo assistendo a una brutta involuzione, si va verso la chiusura».
Pensa che se musei e siti archeologici fossero gratuiti sarebbero più frequentati?
«In un mondo ideale sarebbe bello fosse tutto gratuito, ma siccome non è possibile, bisogna che il denaro venga investito in modo sano, il che significa anche modulare e differenziare i costi a seconda delle categorie. Cosa che in parte si fa già. Quello che mi stupisce è vedere gente che si aspetta di entrare al museo gratis e poi non rinuncia al cocktail quotidiano».
Già. Veniamo allo spettacolo di Triestino: c’è una scena molto curiosa in cui ci illumina sui tagli sulla tela di Lucio Fontana facendo un esempio apparentemente bislacco, quello del dito.
«I tagli sulla tela infatti ci ricordano che la tela è una tela, così come noi ci ricordiamo che un dito è un dito nel momento in cui ci tagliamo. Di fronte a un quadro noi guardiamo innanzitutto il soggetto, cioè non pensiamo alle pennellate di colore su una tela. Ecco, i tagli sono il ritorno alla tela nuda e non sono importanti di per sé, in quanto tagli, ma per quello che rappresentano. Un gesto di rottura, proprio come il cesareo, che segna un’apertura verso il futuro».
Alessandra Bernocco