La prima giornata del campionato di Serie C femminile premia buona parte delle squadre del Cuneese, che escono dai loro rispettivi impegni di esordio con un bilancio positivo. Tre vittorie su cinque rappresentano un bottino che lascia ben sperare per il proseguo della stagione, anche se non mancano spunti di riflessione su qualche delusione.

Iniziamo dalla CRS Martino Vbc Savigliano, che al debutto in trasferta compie il dovere di espugnare il campo della Turintech Chisola Volley con un perentorio 3-0. La squadra di coach Porello, carica dei meriti arrivati in Coppa Piemonte, non scherza e dimostra subito di avere le carte in regola per giocarsela in questa categoria. I diciassette set vinti durante i tre concentramenti estivi trovano immediate conferme sul campo, dove le saviglianesi controllano la sfida dal primo all’ultimo pallone. Un inizio di stagione che corrisponde perfettamente alle ambizioni dichiarate dalla società.

Esordio altrettanto convincente per il Villanova Volley, che travolge le torinesi della Farid Val Sangone Volley con un sonante 3-0 e un triplo 25-20. Le monregalesi, forti dell’ossatura confermata e dei rinforzi di esperienza arrivati da Vicoforte, non lasciano scampo alle avversarie in una prova dove la continuità tattica e il rodaggio dei nuovi innesti sembrano già funzionare a dovere. Giulia Sciolla e compagne offrono un’apertura di campionato all’altezza delle attese, dimostrandosi già pienamente integrate nel progetto di coach Ravotti.

Debutto con il sorriso anche per la Sicom Cherasco, che nella sfida casalinga contro l’Isil Volley Almese Massi conquista i tre punti con un 3-1 che racconta di una prova solida da parte della neopromossa. Le nerostellate, reduci da un dominio nella Serie D precedente, non tradiscono la fiducia riposta dal club e confermano di poter competere a questo livello. Un primo acuto che sottolinea come la promozione dalle cuneesi non sia stata un caso, bensì il frutto di una crescita reale del gruppo e della società.

Più complicato il cammino del Volley Roero Città di Canale, che nella sfida esterna contro il Club76 Playasti cede di misura con un 3-2 che lascia l’amaro in bocca. La matricola canelese, pur mostrando carattere e capacità di reazione, cede nei momenti decisivi in una sfida che avrebbe potuto prendere tutt’altro piega. Coach Benvenuti avrà molto su cui lavorare, ma la competitività mostrata dalle sue ragazze, con sei volti nuovi che hanno dovuto integrarsi rapidamente, suggerisce che il potenziale per dire la loro c’è tutto.

Sconfitta per l’Editel Bam Vicoforte Volley Ceva, che contro il Mollificio Rmi Val Chisone cede per 3-1. Eppure, al di là del risultato, la prova offerta dalla squadra di coach Pagliuca merita una considerazione particolare. Contro avversarie fisicamente più robuste, tecnicamente più raffinate e decisamente più “sgamate” rispetto ai movimenti di una formazione così giovanile, le vicesi hanno mostrato una prestazione convincente e carattere, rimanendo in partita anche nei momenti di maggiore difficoltà. La linea verde ha saputo competere senza demeritare, segno che il potenziale riconosciuto dalla società c’è tutto. Serviranno partite e minutaggio per completare la crescita del gruppo, ma gli atteggiamenti visti al debutto lasciano ben sperare sulla direzione intrapresa.

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 1 (11/10)

Sicom Cherasco – Isil Volley Almese Massi 3-1

Villanova Volley – Farid Val Sangone Volley 3-0

Club76 Playasti – Volley Roero Città di Canale 3-2

Sporting Torino – CUS-Pianezza Volley Lab 3-0

Editel Bam Vicoforte Volley Ceva – Mollificio Rmi Val Chisone 1-3

Turintech Chisola Volley – CRS Martino Vbc Savigliano 0-3

AF Volley – Vol-ley Academy Volpiano 3-0

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA

AF Volley 3 CRS Martino Vbc Savigliano 3 Sporting Torino 3 Villanova Volley 3 Mollificio Rmi Val Chisone 3 Sicom Cherasco 3 Club76 Playasti 2 Volley Roero Città di Canale 1 Isil Volley Almese Massi 0 Editel Bam Vicoforte Volley Ceva 0 Farid Val Sangone Volley 0 CUS-Pianezza Volley Lab 0 Turintech Chisola Volley 0 Vol-ley Academy Volpiano 0

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 2 (18/10)

Volley Roero Città di Canale – Sicom Cherasco

Farid Val Sangone Volley – Editel Bam Vicoforte Volley Ceva

Isil Volley Almese Massi – AF Volley

CUS-Pianezza Volley Lab – Villanova Volley

Vol-ley Academy Volpiano – Sporting Torino

Mollificio Rmi Val Chisone – Turintech Chisola Volley

CRS Martino Vbc Savigliano – Club76 Playasti