L’UNI3 di Chiusa di Pesio apre le sue porte e invita tutti a partecipare al nuovo anno accademico 2025/2026: un’occasione per incontrarsi, discutere temi interessanti, coltivare la curiosità e trascorrere momenti piacevoli insieme. L’iniziativa è organizzata da Arci Bra Uni Tre in collaborazione con il Centro Incontri di Chiusa Pesio e con il Comune di Chiusa Pesio, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Regione Piemonte e della Fondazione CRC.

L’appuntamento inaugurale si tiene giovedì 6 novembre alle 15 al Centro Incontri di via Giovanni Mauro 8. La conferenza d’apertura è curata da Luigi Ottonello, che accompagna i partecipanti in un appassionante viaggio dal titolo “Destinazione Iran”.

Gli incontri dell’UNI3 si svolgono ogni giovedì dalle 15 alle 17 al Centro Incontri e offrono un ricco programma di conferenze e laboratori dedicati alla cultura, al benessere, alla natura, alla scienza e alla società. L’iscrizione è gratuita, e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al piacere dell’apprendimento e della condivisione, indipendentemente dall’età o dal percorso di studi.

Il calendario degli incontri

Novembre

6: Destinazione Iran – Luigi Ottonello

13: Allenamento della memoria – Laboratorio

20: I funghi – Aldo Viora

27: Le nuove frontiere della fisioterapia – Fabrizio Chionetti

Dicembre

4: I problemi dell’udito – Eufemia Magro

11: Il Santuario di Vicoforte – Grazia Orlandi

18: Lezione di magia – Tino Genta

Gennaio

15: Truffe e raggiri – Maresciallo Capo Massimo Salerno

22: Viaggio tra le stelle – Paolo Demaria

29: Il campo di concentramento di Borgo San Dalmazzo – Gigi Garelli

Febbraio

5: Yoga della risata – Roberto Giubergia

12: Mali di stagione e rimedi – Lorenzo Gola

19: Smartphone e social media – Facilitatore digitale

26: Stili di vita, salute e malattia – Silvia Cardetti e Marcello Caputo

Marzo

5: Il femminile sulle nostre montagne – Lidia Dutto

12: Le rondini: vita e attività – Silvio Marengo

19: La toponomastica storica – Grazia Orlandini

26: Nepal: montagna, spiritualità e cooperazione – Luigi Ottonello

Aprile

2: I Santuari della Provincia di Cuneo – Elio Stona

9: Erboristeria ed erbe spontanee – Pietro Lugliengo

Per informazioni e pre-iscrizioni è possibile rivolgersi al Centro Incontri di Chiusa Pesio (333 7177006) oppure all’ARCI Bra UNI-TRE, in via Audisio 5 a Bra (0172 245901).

L’Arci Bra Uni3 ringrazia tutti i docenti che, con professionalità e competenza, contribuiscono a rendere sempre unica e interessante l’esperienza.