Serie D: il Saluzzo torna alla vittoria espugnando il “Riboli”, Ligorna a valanga sul Varese

Il Saluzzo torna alla vittoria, che mancava dalla seconda giornata, ed espugna il “Riboli” di Lavagna. Brivido nel finale di primo tempo dove i marchionali vanno in svantaggio a causa di un autogol. Nella ripresa, i granata si fanno valere, le reti di Becchio, Valenti e Dos Santos regalano i tre punti che portano la squadra saluzzese a quota 11 punti.

Il big match tra Ligorna e Varese finisce con una goleada genovese, un 4-0 inaspettato contro il Varese regala la vittoria e tre punti pesantissimi alla squadra genovese. In cima al gruppone il Vado non sbaglia e ne approfitta, 2-0 in casa contro il Club Milano. Impresa anche dell’Asti che torna alla vittoria (mancava dalla prima giornata), si impone 0-2 sul campo della NovaRomentin che è sempre di più in difficoltà. Sprofonda anche l’Imperia, in trasferta a Valenza viene sconfitta 2-1, piemontesi che raccolgono dei buoni punti per la lotta salvezza.

Chi riesce ancora a tenere il passo del Vado è il Chisola, che dopo la sconfitta in Coppa Italia, spazza via 3-1 il Derthona, grazie al solito Rizq, Favale e nel finale Scienza, portandosi a quota 17 punti al secondo posto in solitaria. Vittoria anche per il Sestri Levante al “D’Albertas” di Gozzano (0-1) e per l’ottimo Celle Varazze che si impone 1-3 al “Brin” di Cairo Montenotte. A chiudere la giornata, la sfida a reti bianche tra Biellese e Sanremese (0-0).