Il 18 ottobre 2025, nel Palazzo dei Vescovi di Saluzzo, alla presenza di S. E. Mons. Cristiano Bodo e della Soprintendente Architetto Lisa Accurti, sarà presentato l’esito del restauro del polittico della Madonna del Rosario di Oddone Pascale, tra i capolavori della Chiesa di San Giovanni, già sede dei Domenicani e luogo di sepoltura dei marchesi di Saluzzo.

L’importante retablo, datato 1535 e firmato, appariva originariamente come un polittico ad ante mobili, i cui laterali erano dipinti su entrambi i lati: nei giorni di festa esso era aperto e mostrava al fedele l’immagine principale con la Madonna del Rosario e i Santi Domenico e Giovanni venerati dal marchese Francesco di Saluzzo e dalla sua corte. Tutt’intorno, all’interno della cornice riccamente intagliata e dorata, tuttora si dispongono i Misteri del Rosario.

Sul lato festivo (a polittico aperto) sono rappresentate le Storie di Ester e di Giuditta, figure bibliche che prefigurano il ruolo della Vergine Maria. Al centro della predella è raffigurato l’assedio di Saluzzo del 1487 da parte delle truppe di Carlo I di Savoia, dal quale la città è scampata per intercessione della Vergine e del Beato Stefano Bandelli: si tratta di una tra le più antiche raffigurazioni di Saluzzo ancora oggi perfettamente riconoscibile con la torre civica, il campanile della stessa chiesa di San Giovanni e le case lungo le mura.

La grande scoperta è stata il ritrovamento del lato feriale delle ante (a polittico chiuso), occultato dal 1668 quando tutti i dipinti sono stati inseriti nel maestoso altare barocco ancor oggi in chiesa: dopo più di trecento anni si può così tornare a rivedere nella sua originaria configurazione una tra le opere più interessanti e suggestive del Rinascimento saluzzese. Come di consuetudine, il lato feriale ha una gamma cromatica abbassata con una prevalenza di figure a monocromo; nel nostro caso Oddone Pascale raffigura con straordinaria eleganza l’Annunciazione, un gruppo di Profeti e il Dio Padre.

Lintervento, compiuto da parte del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale con l’alta sorveglianza di Massimiliano Caldera per la Soprintendenza e la collaborazione di Sonia Damiano per l’Ufficio beni culturali della Diocesi, ha permesso di ritrovare l’incantevole splendore di colori del dipinto e nello stesso tempo ha recuperato integralmente anche le parti pittoriche ora riscoperte.

Il grande polittico sarà temporaneamente allestito nel Museo diocesano, per celebrarne il restauro, finanziato integralmente dal Ministero della Cultura, rendendo così possibile a tutti la visione ravvicinata dell’opera, anche nelle sue parti finora nascoste, prima del rientro nella Chiesa di San Giovanni di Saluzzo, dove attualmente sono in corso altri restauri finanziati con i fondi PNRR. In attesa dunque di riconsegnare l’opera allo splendore barocco della sua cappella, la Diocesi e la Soprintendenza organizzano una serie di appuntamenti e di incontri per approfondire e far conoscere le importanti novità storiche emerse in questa e in altre campagne di lavori svolti negli ultimi mesi.

L’evento viene a collocarsi tra le celebrazioni dell’Anno giubilare promosse dalla CEI, nel contesto del progetto nazionale “Nel tuo nome. L’arte parla di comunità”, in collaborazione con la Consulta Beni Culturali Ecclesiastici e Edilizia della Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta.

Un primo calendario di aperture prevede le date del 25 e 26 ottobre (in concomitanza con la Festa del libro medievale e antico di Saluzzo), 30 ottobre (con una conferenza di presentazione su Oddone Pascale a cura della Soprintendenza e dell’Ufficio beni culturali diocesano), 6 novembre, 13 novembre (con una conferenza sulle sculture della cappella marchionale di San Giovanni a cura della Soprintendenza e dell’Ufficio beni culturali diocesano), 3, 8, 11 e 26 dicembre 2025, 6 gennaio 2026, dalle 14.30 alle 18.30. L’apertura è gratuita, con l’assistenza dei Volontari per l’Arte.

In corso di pubblicazione le importanti novità emerse dai restauri.