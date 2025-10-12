ECCELLENZA B LIVE: si gioca CHIERI-ALBESE. SEGUI LA DIRETTA

Nel 6° turno del Girone B di Eccellenza, l’Albese 1917 fa visita al Chieri al Centro Sportivo Roberto Rosato. La formazione chierese, dopo le prime 5 giornate di campionato, ha collezionato 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. L’Albese, reduce da tre risultati utili consecutivi, ha momentaneamente in classifica 6 punti. Segui la DIRETTA TESTUALE dalle 14.30.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CHIERI-ALBESE 1917

Chieri: Faccioli, Massano, Sicilia, Benucci, Mammarella, Tonini, Valentini, Spitale, Scavone, Ponsat, Ascoli. A disposizione Colasanto, Landolfi, Rega, Bove, D’Orazio, Mo, Henry, Giacobbe, Zerbi. All. Claudio Bello

Albese 1917: Russo, Vidotto, Muratore, Bellocchio, Grimaldi, Bosio, Delledonne, Vespa, G. Galvagno, Ennasry, Redi. A disposizione Agnese, Asteggiano, Bussi, Burnescu, Fantone, F. Galvagno, Di Stefano, Montesanto, Amansour. All. Giancarlo Rosso

SECONDO TEMPO

62′ Doppio cambio Chieri: Giacobbe per Scavone e Bove per Valentini.

61′ Ennasry inventa per Delledonne che per questione di centimetri non ci arriva sul palo lontano.

58′ Tris Albese! Giocata sensazionale di Ennasry che fa impazzire il pubblico di fede langarola con una magia! 0-3!

55′ Chieri propositivo in questa seconda parte di match. Punizione di Mammarella dalla trequarti per Benucci che di piatto va alto.

49′ Sicilia ci prova dal limite, blocca senza difficoltà Russo.

48′ Subito Chieri in avanti: rovesciata di D’Orazio, sfera alta!

46′ Doppio cambio Chieri: Henry per Ascoli e D’Orazio per Spitale.

PRIMO TEMPO

45′ Non c’è recupero, termina 0-2 la prima frazione di Chieri-Albese 1917!

43′ Ammonito Bello (Chieri) per proteste.

42′ Raddoppia l’Albese 1917! Muratore imbuca per Ennasry che controlla e con un rasoterra preciso scrive lo 0-2!

40′ Tiro dal vertice destro dell’area di Delledonne, si supera Faccioli in tuffo.

36′ Ammonito Redi (Albese)

36′ Galoppata di Muratore che offre per Ennasry, il 10 di Rosso calcia ma il suo tiro è centrale e privo di forza, blocca senza problemi Faccioli.

34′ Vespa pennella sul secondo palo, anticipa tutti Sicilia che salva il Chieri! Sul corner è ancora Bellocchio a schiacciarla verso la porta, questa volta il suo colpo di testa viene intercettato e messo in angolo.

30′ Le due squadre continuano a rendersi pericolose con i calci d’angolo. Corner di Spitale e deviazione nel cuore dell’area di Sicilia di poco larga.

23′ Vantaggio Albese 1917! Grimaldi, sugli sviluppi del corner, controlla in area e trova con il suo cross Bellocchio sul secondo palo che di testa porta in vantaggio i suoi! 0-1!

23′ Delledonne calcia verso la porta, mette fuori la difesa di casa!

19′ Giocata personale di Ascoli che parte dalla banda di destra, si accentra e tira: conclusione fuori misura per l’11 del Chieri.

15′ Dalla bandierina di sinistra Ponsat va direttamente in porta, Russo respinge con i pugni.

14′ Occasione Chieri! Angolo teso di Spitale da destra, Grimaldi anticipa Scavone ben appostato sul secondo palo!

13′ Conclusione dal limite dell’area di Valentini che termina alta sulla traversa della porta difesa da Russo.

10′ Muratore va da Redi che viene fermato dalla difesa avversaria in corner, sugli sviluppi dell’angolo da pochi passi Grimaldi non riesce a inquadrare lo specchio.

3′ Massano cerca un compagno in area con un interessante cross dalla destra, nessuno riesce però ad intervenire.

1′ Cominciata!

Buon pomeriggio da Enrico Longo e Ideawebtv.it, è tutto pronto al Centro Sportivo Roberto Rosato di Chieri per Chieri-Albese 1917. Dirige la sfida Daniele Sullo di Pinerolo, coadiuvato da Stefano Liuzza e Alessio De Bernardo della sezione di Collegno.