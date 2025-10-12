Pordenone – Elledì FC 4-2

Reti: Stendler (2), Della Bianca e Koren (Pordenone); Sandri (2) (Elledì)

LA PARTITA

Pordenone ed Elledì FC si affrontano nella terza giornata di Serie A2 Élite con assenze importanti: i padroni di casa devono fare a meno di Langella e Minatel, mentre i gialloneri si presentano al PalaFlora senza Dos Santos (squalificato) e con Rosano e Novo in panchina ma con problemi fisici. A gara in corso, nella seconda frazione, lasciano la contesa anche Bortolin e Dragone.

Il primo tiro in porta del pomeriggio è del Pordenone con Koren che, nel primo minuto, impegna Lamberti. I piemontesi reagiscono con un’occasione di Sandri che prima conclude di poco out e, poco dopo, si fa ipnotizzare da Vascello.

È il mancino forte e preciso sotto la traversa di Stendler a sbloccare la gara al 7′ (1-0). L’Elledì fa fatica ad esprimere il proprio gioco e quando si presenta dalle parti della porta avversaria sbatte su uno straordinario Vascello. I neroverdi sono cinici e, a quando mancano poco più di 8 minuti al giro di boa, con il tap-in di Bortolin raddoppiano (2-0). Rosario Ganci spende il proprio time-out e Sandri, sugli sviluppi di un corner, sui titoli di coda dei primi 20′ accorcia le distanze (2-1).

Il Pordenone parte forte e fa tremare la porta con il legno colpito da Koren su calcio piazzato, ma è ancora il team ospite a trovare la via della rete: assist al bacio di Oanea e stoccata di Sandri (2-2) al 22′. Il pareggio dura un minuto perché Koren dalla distanza ritorna a fare esultare i tifosi sugli spalti (3-2).

Della Bianca, Dragone e Bortolin vanno vicini al gol, ma non sono fortunati. A scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori ci pensa ancora Stendler pescato da Bortolin (4-2).

Vascello continua ad essere l’uomo in più della squadra di Hrvatin, il Pordenone colpisce il secondo palo di giornata, ma il risultato non cambia neanche quando l’Elledì FC utilizza il portiere di movimento.

I gialloneri, dopo due trasferte consecutive, riabbracceranno il pubblico del Palasport di Caramagna Piemonte sabato 18 ottobre per la sfida con il Montegrappa.