Bellocchio ed Ennasry fanno sognare l’Albese 1917 a Chieri (0-3)

Grande domenica per l’Albese 1917 nel 6° turno di Eccellenza (Girone B): gli uomini di Giancarlo Rosso domano il Chieri (0-3) in trasferta. Decidono il sigillo di Bellocchio e la doppietta di Ennasry.

LA PARTITA

Al Centro Sportivo Roberto Rosato di Chieri le condizioni climatiche sono ottimali per giocare a calcio.

La prima vera chance del pomeriggio la fa registrare l’Albese 1917 al 10′ con Grimaldi che, da pochi passi sugli sviluppi di un corner langarolo, non riesce a trovare l’appuntamento con la rete.

Il difensore centrale ex Cheraschese, qualche minuto più tardi, è ancora protagonista dall’altra parte del rettangolo di gioco e va ad anticipare Scavone ben appostato sul secondo palo.

Ascoli e Delledonne ci provano senza però sfondare.

Il parziale cambia al 23′ con il solito Grimaldi che pesca con un cross millimetrico Bellocchio sul secondo palo per il più classico dei gol dell’ex (0-1).

Sicilia colpendo di prima ha la possibilità di riportare la disputa sui binari dell’equilibrio, ma l’Albese non sta sta a guardare e con Ennasry e Delledonne, tra il 36′ e il 40′, impegna il preciso Faccioli.

Sull’asse Muratore-Ennasry, gli albesi tornano a far festeggiare i tifosi ospiti al 42′: imbucata del numero 3, controllo magistrale del 10 e tocco imprendibile anche per l’ottimo estremo difensore del Chieri (0-2).

Il Chieri, guidato in panchina oggi da Claudio Bello, prova a rimescolare le carte con l’inserimento di Henry e D’Orazio. È proprio D’Orazio a impensierire la difesa di Russo con una rovesciata che termina di poco alta sopra la traversa.

Se il piatto di Benucci va alto, è ancora una volta impeccabile Ennasry al 58′, bravo a convertire in rete l’assistenza del compagno di reparto Redi per il tris (0-3).



Giacobbe, entrato al 62′ per Scavone, è il più pericoloso dei padroni di casa, ma in pieno recupero è prodigioso Russo a mantenere la porta inviolata su un tiro da pochi passi del classe 2006.

Grazie a questo successo esterno, l’Albese 1917 sale a quota 9 punti in classifica, rimane fermo a 8 il Chieri. Nel prossimo turno, Grimaldi e compagni ospiteranno l’Acqui FC all’Augusto Manzo di Alba.

ECCELLENZA (GIRONE B) – SESTA GIORNATA

CHIERI – ALBESE 1917 0-3

Reti: 23′ Bellocchio, 42′ e 58′ Ennasry

Chieri: Faccioli, Massano, Sicilia (74′ Rega), Benucci, Mammarella, Tonini, Valentini (62′ Bove), Spitale (46′ D’Orazio), Scavone (62′ Giacobbe), Ponsat, Ascoli (46′ Henry). A disposizione Colasanto, Landolfi, Mo, Zerbi. All. Claudio Bello

Albese 1917: Russo, Vidotto, Muratore (90′ Bussi), Bellocchio, Grimaldi, Bosio, Delledonne (81′ Burnescu), Vespa, G. Galvagno, Ennasry (90′ Montesanto), Redi (88′ Di Stefano). A disposizione Agnese, Asteggiano, Fantone, F. Galvagno, Amansour. All. Giancarlo Rosso

Ammoniti: Bello e Benucci (Chieri); Redi (Albese)

Daniele Sullo di Pinerolo, assistenti Stefano Liuzza e Alessio De Bernardo della sezione di Collegno