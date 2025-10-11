Serie C Sky Wifi: palle inattive decisive a Sestri Levante, Bra-Carpi finisce 1-3 (VIDEOINTERVISTA a Mr Fabio Nisticò)

Passa il Carpi, nel venerdì sera di Sestri Levante: è 1-3 sul Bra. Dopo il provvisorio 0-2 della prima frazione, il gol (primo stagionale) di Enrico Baldini (a inizio st) aveva di fatto riaperto i giochi. Poi l’1-3 definitivo. Giallorossi capitanati da Stefano Tuzza (alla 250esima presenza col Bra) puniti oltre misura dalle palle inattive. Andiamo a rivere la cronaca.
PRIMO TEMPO
5′: Bra-Carpi 0-1. Corner per i biancorossi, sul primo palo anticipa tutti Panelli e mette dentro il vantaggio;
18′: bella palla mancina e rasoterra messa da Sganzerla lanciatosi in avanti, la difesa ospite spazza via;
31′: incrocio dei pali colpito da Di Biase! Si gira da 30 metri, destro e 7 pieno con Sorzi battuto;
38′: Cortesi entra in area con il sx e calcia sopra la traversa da buona posizione;
41′: Bra-Carpi 0-2. Punizione perfetta di Cortesi dai 18 metri che aggira la barriera e batte anche Renzetti.
Senza recupero si chiudono i primi 45 minuti.
SECONDO TEMPO
3′: colpo di testa di Rossini, ravvicinato, salvataggio sulla linea di Pautassi;
8′: Bra-Carpi 1-2! Di Biase lancia Minaj in profondità, palla dentro dal fondo di destra e Baldini in controbalzo incrocia un bellissimo diagonale.
15′: FVS richiesto dai giallorossi per uno strattonamento in area, in mischia, ma l’arbitro dopo la revisione al monitor fa proseguire il gioco;
18′: De Santis perde il contatto con il pallone, Cortesi si lancia a tu per tu con Renzetti e sbaglia clamorosamente il suo tiro;
22′: il Bra spinge e ci crede, pallone in area per Nesci che (da terra) colpisce la sfera ma Sorzi para con istinto;
25′: Bra-Carpi 1-3. Schema d’angolo, colpo di testa palo-gol di Lombardi.
4 minuti di recupero;
46′: destro potente di Minaj, con i pugni Sorzi;
48′: Stanzani va in rete, annullata per fuorigioco e confermato dall’FVS (richiesto dal Carpi).
Al fischio finale, i braidesi vanno a ricevere applausi e cori dai propri tifosi nonostante il risultato negativo. Sabato prossimo trasferta toscana con la Pianese.
TABELLINO
Bra: Renzetti, Cannistrà, Sganzerla, Tuzza, Di Biase (29′ st Dimatteo), Pautassi, Minaj, De Santis, Nesci (38′ st Cucciniello), Brambilla (24′ st La Marca), Baldini.
A disp: Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Chiesa, Lionetti, Morleo, Corsi, Maressa, Rabuffi, Chiabotto, Chianese.
Allenatore: Fabio Nisticò.
Carpi: Sorzi, Verza (19′ st Rigo), Zagnoni, Figoli (29′ st Pietra), Panelli (19′ st Lombardi), Cecotti, Casarini, Rossini, Sall (40′ st Stanzani), Rosetti, Cortesi (29′ st Arcopinto).
A disp: Scacchetti, Perta, Tcheuna, Mahrani, Forte, Toure, Pitti, Visani.
Allenatore: Stefano Cassani.
Arbitro: Bozzetto di Bergamo (assistenti: Posteraro di Verona e Cerrato di San Donà di Piave; quarto ufficiale: Restaldo di Ivrea; operatore FVS: El Hamdaoui di Novi Ligure).
Marcatori: 5′ pt Panelli (C). 41′ pt Cortesi (C), 8′ st Baldini (B), 25′ st Lombardi (C).
Note: serata fresca, terreno di gioco in erba sintetica; 139 spettatori con 44 tifosi giunti da Bra e 30 da Carpi. Ammoniti Di Biase (B), Figoli, Panelli, Rossini (C).
VIDEOINTERVISTA a mister Fabio Nisticò