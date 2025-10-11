Serie B Femminile – Freedom FC a Como alla ricerca dell’impresa! Il Bologna attende il Lumezzane nel big match

Si preannuncia un fine settimana decisamente interessante per il campionato di Serie B Femminile con sfide di grande interesse.

Match di assoluta importanza per la Freedom FC che sarà di scena in Lombardia sul campo della grande favorita Como. Una gara che si preannuncia sulla carta proibitiva per le ragazze di coach De Martino che dal canto loro non hanno nulla da perdere dinnanzi ad una formazione costruita con un budget clamoroso per la categoria. Le lariane, infatti, possono contare su calciatrici di categoria superiore partendo da quella “Vero” Boquete che ha vestito maglie importanti come quelle di Bayern Monaco, PSG, Milan e Fiorentina oltre a quella della “Roja”.

Rischia parecchio il Bologna che attende tra le mura amiche il forte Lumezzane in una gara realmente aperta a qualsiasi risultato mentre il Brescia parte con i favori del pronostico sul campo del Venezia. Ai piedi del trio di vetta spicca lo scontro diretto tra Cesena ed Hellas Verona mentre la RES Donna ospita il San Marino Academy con l’obiettivo di continuare a stupire. Dopo il ko incassato per mano della Freedom cerca di tornare al successo l’Arezzo nel match casalingo contro il Frosinone mentre ci saranno punti salvezza pesanti in palio nella sfida tra Vicenza e Trastevere.