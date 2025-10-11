Appuntamento dal 24 al 26 ottobre: è aperta la vendita dei biglietti per lo spettacolo teatralizzato “Lucea talvolta la Luna: le Masche di Rifreddo tra leggenda e realtà” di sabato 25 ottobre

Per la sedicesima edizione delle Notti delle Streghe rifreddesi si continua a parlare di masche rifreddesi del 1495.

“A partire dalla quindicesima edizione – ci ha spiegato il sindaco Elia Giordanino – si è ritornati a parlare di masche e in particolare quest’anno la passeggiata sarà incentrata sulla figura di Giovanna Motossa. Non mancheranno però le sorprese e i colpi di scena che verranno solamente scoperti lungo il percorso. La serata è seguita dal Teatro del Marchesato, con il Testo e la regia a cura di Laura Sassone e Chiara Miolano”.

Aldilà delle scene messe in atto di sicuro comunque non sarà una serata tranquilla quella del 25 ottobre prossimo, anzi i bene informati ci dicono che le sorprese anche sulla grande piazza, da dove parte il percorso più terribile dell’anno, saranno più di una. Per scoprire cosa “bolle in pentola” non rimane quindi che attrezzarci comprando il biglietto prima che vada esaurito visto che le vendite degli stessi sono ormai partite da qualche giorno. Sul punto va precisato che come già negli anni scorsi, l’acquisto del tagliando permetterà allo spettatore di scegliere l’ora di partenza azzerando quindi quasi completamente il tempo di attesa.

“Il costo dei biglietti – ci spiega il sindaco Elia Giordanino, che segue in prima persona l’organizzazione dell’evento – è di 5 euro per gli adulti e di 3 euro per i bambini (6-10 anni), gratis senza biglietto per i bambini fino ai 5 anni, e saranno messi in commercio esclusivamente 2500 tagliandi”.

I biglietti possono essere acquistati sulla Piattaforma Piemonte Ticket oppure l’unico punto vendita fisico è presso la Tabaccheria Andrea Brogi di Rifreddo (via Roma 2, 12030 – Rifreddo – CN) con orario dal lunedì al sabato 8-13 e 15-19.30.

“Rimangono due settimane all’evento più atteso dell’anno di Rifreddo – aggiunge il primo cittadino – e i biglietti si stanno già esaurendo. Invitiamo quindi tutti gli interessati ad acquistare il proprio ingresso, in modo da non rimanere impossibilitati a partecipare.

Vista la vendita online, non verranno messi in vendita biglietti direttamente la sera dell’evento, ma saranno venduti tutti in prevendita, per permettere una maggiore organizzazione del percorso teatralizzato a tappe e poter far vivere a tutti i partecipanti una serata di grande impatto culturale, ma con il giusto pizzico di paura e magia.