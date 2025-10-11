L’Unitre di Fossano, dopo il periodo dedicato alle iscrizioni, aprirà le porte agli Associati lunedì 13 ottobre alle 15.30, per l’ incontro “Al nastro di partenza” per condividere una panoramica sulle numerose attività proposte nel nuovo Anno Accademico: si tratta di 27 Corsi e 39 Laboratori, varie uscite nei dintorni, in altre regioni d’Italia, ma anche in Europa, con il progetto Erasmus plus, per non parlare della partecipazione a spettacoli di Lirica e di Teatro in prestigiosi teatri torinesi, dei Concerti e degli Eventi in sede che sottolineeranno Giornate importanti per la nostra storia di cittadinanza.

Il programma, con la prima lezione il 14 ottobre, sarà presentato da Maria Lucia Brusa Direttrice dei Corsi e da Giovanni Barbero Responsabile Erasmus. Alla Presidente Silvia Ghidinelli il compito di sottolineare l’importanza per i senior di essere socialmente attivi coltivando la mente, frequentando l’Unitre per contrastare la solitudine e per mantenersi vivi e attivi attraverso la cultura, cioè la conoscenza, l’attualità, la scienza, la musica, le arti, la natura, la bellezza, ricordando che apprendimenti validi avvengono anche in ambienti non tradizionali come le uscite o i viaggi di gruppo.

Non resta che augurare all’Unitre un proficuo anno accademico e agli Associati l’augurio di trovarvi un piacevole luogo di incontro e di vivacità culturale.

cs