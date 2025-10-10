È arrivato il tanto agognato momento per il Vbc Mondovì di tornare a calcare i palcoscenici della pallavolo nazionale. La compagine monregalese, al termine del campionato di Serie C vinto con autorità nella passata stagione si era guadagnata la promozione in Serie B e ora inizia da La Spezia il suo percorso nella quarta serie.

Sarà la NPSG Trading Log La Spezia a dare il “bentornato” al Vbc, in una sfida che promette subito emozioni. Gli spezzini sono ormai di stanza nella categoria dal 2019 e possono vantare, come spesso è loro capitato, un roster di esperienza che vanta anche diverse stagioni insieme. Tra i giocatori spicca il nome di Aimone Alletti (ex Cuneo in due occasioni e fino a maggio a Taranto in A1), centrale che in questa stagione rinascerà schiacciatore.

Ma quale sarà il volto dei “Galletti”? Si parte da un nuovo tecnico, Vittorio Bertini già palleggiatore in città 30 anni fa e tornato al timone. Secondo allenatore sarà Matteo Brignone, di ritorno al maschile. Lo zoccolo duro della squadra è stato confermato, ma allo stesso tempo sono arrivati alcuni giocatori che ben conoscono la categoria: tra essi ci sono il palleggiatore Davide Giovannetti (ex Santa Croce) e l’ex Emanuele Bosio, entrambi però in dubbio a causa di infortunio.

Altra novità di quest’anno vede i biancoblu tornare al Palamanera, a causa dei problemi di capienza del PalaItis. Il Girone A della Serie B vedrà al via squadre da tre regioni: numerosa la rappresentanza piemontese con cinque rappresentanti, ma sarà la Lombardia (zone comasco-varesotto e pavese) a farla da padrone. Chiudono il quadro le due compagini liguri, La Spezia e Albisola.

SERIE B MASCHILE, GIRONE A – GIORNATA 1 (11/10)

NPSG Trading Log La Spezia – Vbc Mondovì

Gulliver Novi Pallavolo – Miretti Team Limbiate

Sant’Anna Tomcar – Volley 2001 Garlasco

Yaka Volley Malnate – Volley Parella Torino

PVL BP Termosanitari Cirié – Rossella ETS Caronno

Allianz Diavoli Rosa – RES Volley

Albisola Pallavolo – Pallavolo Saronno

SERIE B MASCHILE, GIRONE A – CLASSIFICA