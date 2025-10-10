Il Presidio Cuneo per Gaza accoglie Abderrahmane Amajou

Venerdì 10 ottobre alle ore 18.00, in Piazza Palestina (ex Piazza Europa), il Coordinamento Cuneo per Gaza accoglierà Abderrahmane Amajou, attivista piemontese e presidente nazionale di ActionAid Italia, da poco rientrato in Italia dopo la detenzione e il sequestro illegale da parte delle autorità israeliane.

Amajou era a bordo della Global Sumud Flotilla, missione civile internazionale partita per rompere l’assedio imposto a Gaza e portare aiuti umanitari e solidarietà attiva alla popolazione palestinese. Per questo gesto di pace e disobbedienza civile è stato arrestato insieme a decine di attivisti e attiviste provenienti da diversi paesi, trattenuti per giorni in violazione del diritto internazionale.

Durante la detenzione, lui, le sue compagne e i suoi compagni hanno subito pressioni, intimidazioni e violenze fisiche e psicologiche, nel tentativo di costringerli a firmare il rimpatrio “volontario” e a rinunciare alla propria testimonianza politica.

Mentre Amajou è tornato, altre persone della Flottilla restano ancora detenute o sottoposte a interrogatori e minacce, colpevoli soltanto di aver scelto la solidarietà invece dell’indifferenza.

Intanto, mentre si parla di un presunto piano di pace approvato da Hamas e Israele, i raid dell’IDF continuano su Gaza: nelle ultime ore sono stati uccisi altri civili ed è stato bombardato un edificio residenziale nel quartiere di Al – Sabra a Gaza City. Tel Aviv ha dichiarato che il cessate il fuoco sarà effettivo solo dopo la ratifica del governo israeliano, un via libera tutt’altro che certo, viste le posizioni dell’estrema destra. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha già annunciato: «Voterò no alla ratifica. È un errore gravissimo per Israele accettare la proposta».

Di fronte a questa ipocrisia Cuneo per Gaza ribadisce che non c’è pace senza giustizia, e che nessun accordo potrà essere reale finché continueranno bombardamenti, torture, detenzioni arbitrarie e apartheid.

L’incontro pubblico di domani sarà un momento di testimonianza, denuncia e mobilitazione collettiva. Chiediamo la fine immediata dell’assedio e dell’occupazione di Gaza, e la liberazione di tutte le persone della Global Sumud Flotilla ancora detenute.

