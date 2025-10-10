Langhe Monferrato Roero protagonista al TTG di Rimini con cicloturismo e innovazione digitale

Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha partecipato al TTG Travel Experience, la fiera italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale che chiude oggi la sua 62° edizione.

All’interno dello spazio espositivo della Regione Piemonte, oltre alla presenza con un proprio punto informativo durante i tre giorni della manifestazione, l’ATL ha organizzato due conferenze per illustrare agli operatori turistici italiani e internazionali presenti in fiera due tematiche innovative nel panorama delle attività 2025: la progettazione condivisa del cicloturismo e il percorso di digitalizzazione della destinazione turistica.

La prima giornata fieristica ha visto la presentazione congiunta da parte di Ente Turismo LMR e ATL del Cuneese, insieme all’assessore regionale al turismo Paolo Bongioanni, di due progetti dedicati alla visione condivisa del cicloturismo in provincia di Cuneo.

PAYSAGE+ Aimable è il progetto di cooperazione transfrontaliera che unisce Piemonte, Liguria e la regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra per dare futuro alle aree interne e valorizzare benessere, natura, prossimità, accessibilità e qualità dell’accoglienza. Iniziato nella primavera 2025 con alcuni momenti di incontro e co-progettazione con operatori turistici, amministratori e cittadini in Francia, a Menton e Nizza, e a Cortemilia, il progetto, sostenuto dal programma Interreg VI-A Francia–Italia ALCOTRA 2021–2027 (PITER+ “PAYSAGE+”) proseguirà fino al 2028 con altre azioni, tra cui: la costruzione di un vero e proprio prodotto turistico che unisce i tre territori, la formazione degli operatori turistici coinvolti e la promozione dell’offerta outdoor integrata.

Già consolidata è invece la proposta di Bikeland, iniziativa nata nel 2018 grazie al sostegno della Fondazione CRC, per l’implementazione dei percorsi cicloturistici già esistenti dalle Langhe alle Alpi con la partnership strategica delle due ATL di competenza e delle quattro Unioni di Comuni presenti in provincia di Cuneo: sono sei i percorsi cicloturistici disponibili tra la Langa del Barolo, l’Alta Langa, la Val Tanaro e il Cebano.

Il secondo appuntamento ha toccato un altro tema strategico per lo sviluppo turistico e territoriale di Langhe Monferrato Roero, quello della digitalizzazione della destinazione: un percorso, iniziato con il restyling del sito web nel 2023 e proseguito con implementazioni che hanno portato alla creazione di un vero ecosistema digitale in grado di facilitare l’esperienza turistica prima, durante e dopo il soggiorno, ottimizzare la gestione delle informazioni, condividere dati e previsioni con gli operatori e definire le strategie, mercati e nuovi prodotti turistici. Tra le novità digitali 2025, il chatbot multilingue integrato nel sito di destinazione, il desk data in servizio ai tre info point di Alba, Asti e Bra per la profilazione dei turisti e la nuova versione web del servizio all’enoturista Piemonte On Wine. In questo contesto di innovazione s’inserisce l’anticipazione del nuovo portale dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato. Un’innovazione a sostegno del nuovo Piano di Gestione che guiderà le azioni dell’ente gestore del sito Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato: grande attenzione verso la formazione, rivolta alle scuole di ogni grado, e alla consapevolezza dei residenti.

Bruno Bertero, direttore di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e direttore pro tempore dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato: “Abbiamo presentato non solo il lavoro dell’ultimo anno, ma un percorso di crescita, non ancora terminato, che vede l’ATL in dialogo con il territorio e partner pubblici e privati. La nostra destinazione è naturalmente vocata per il cicloturismo e lo dimostrano i dati, i riconoscimenti e l’attenzione che la nostra filiera turistica rivolge al tema. L’evoluzione digitale è al centro e a supporto del lavoro dell’Ente Turismo e nella nostra strategia accompagna il visitatore lungo tutto il viaggio, migliorando l’esperienza e valorizzando il patrimonio UNESCO con tecnologie accessibili, sostenibili e interattive”.

c.s.