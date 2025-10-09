«La fotografia respira e guarda alla poesia»

C’è un fiume che non smette di parlare, anche nel silenzio. Scor­re piano tra nebbie, saliceti e riflessi d’infanzia: è il Maira, anima liquida del Cuneese e custode di memorie collettive. A lui il fotografo Giorgio Bar­ber­is dedica la mostra “Il Maira. Dimora dello sguardo”, curata da Anna Cavallera, direttrice della Pinacoteca Civica Levis Sismonda di Racconigi, dove l’esposizione sarà visitabile fino al 7 dicembre 2025.

L’inaugurazione di sabato scorso ha aperto ufficialmente anche il primo “Festival del Maira”, evento promosso dal Comune di Racconigi in collaborazione con numerose realtà locali, pensato per raccontare e riscoprire il fiume simbolo del territorio attraverso arte, incontri, passeggiate e approfondimenti naturalistici.

La mostra, organizzata da Pre­si­diar­te Aps con il patrocinio della Provincia di Cuneo e della Città di Racconigi, raccoglie una cinquantina di opere nate da quattro anni di ricerca e immersione sul campo, tra il ponte Maira, la Pedaggera e la Cascina Gorgo. Ogni scatto è il tassello di un legame antico: quello tra il fotografo e il suo fiume.

Che cosa rappresenta il Maira per Giorgio Barberis?

«Il “suo” Maira è una dimora affettiva, un rifugio per l’animo errante del fotografo – spiega Anna Cavallera –. Non a caso, il termine Màira, in origine, indicava una stalla-fienile: un luogo caldo, di sosta e appartenenza. Barberis conserva con il fiume un rapporto esclusivo, fatto di lunghi sguardi colmi d’amore».

Un amore che affonda le radici nell’infanzia, nei giorni trascorsi alla Cascina Brunotta, dove il giovane Giorgio pescava con il padre Bernardino e imparava “il valore del silenzio”. «La sua fotografia nasce proprio da quell’ascolto. È uno sguardo lento, meditativo, che segue il ritmo dell’acqua e della memoria».

Nelle sale della Pinacoteca, il percorso espositivo intreccia fotografia, poesia e scienza, arricchito dagli approfondimenti naturalistici della famiglia Vaschetti del Centro Cico­gne e Anatidi e dalle liriche del poeta Costanzo Liprandi. Tra le immagini, il fiume Maira appare come una creatura viva e misteriosa, attraversata da energie impalpabili: un mondo dove la natura regna sovrana e l’uomo può solo restare a contemplare.

Come definirebbe il linguaggio visivo di Barberis?

«Barberis è un moderno flâneur, custode di segreti antichi – osserva la curatrice –. Le sue immagini sono come un componimento lirico: un can­to antico di presenze liquide e primitive, fragili e potenti al tempo stesso. Il suo è uno sguardo panico, che contempla l’infinito e restituisce l’eco di un dialogo tra la terra e il cielo».

Nei suoi scatti, l’acqua del Maira si fa metafora di vita e di conoscenza. Ogni immagine cattura linfe vitali, animali, alberi, dettagli che sembrano emergere da un sogno. C’è anche una dimensione spirituale, quasi sacra, in questa ricerca?

«La sua è una fotografia che respira e guarda alla poesia – sottolinea Cavallera –. Le im­ma­gini possiedono la stessa attesa e lentezza del pittore: osservano, meditano, e solo poi ritraggono. Così la realtà diventa simbolo, la natura si trasfigura e ci parla del sacro e dell’invisibile».

Barberis, racconigese, tecnico di radiologia e fotografo per vocazione, unisce nella sua ricerca la precisione dello scienziato e la meraviglia del bambino. «Ogni scatto è rubato con la curiosità del bambino che vuole collezionare avventure – aggiunge la curatrice – ma anche con lo sguardo analitico di chi indaga sotto la superficie, alla ricerca di un senso più profondo».

L’esposizione si inserisce nel più ampio programma del Fe­sti­val del Maira, in calendario a Racconigi sino al 26 ottobre 2025, con eventi diffusi, incontri culturali e attività didattiche dedicate al fiume e ai suoi ecosistemi. Durante il periodo della mostra, la Pinacoteca proporrà visite guidate, serate di approfondimento e collaborazioni con scuole, artisti e associazioni locali. Nelle immagini di Bar­be­ris, il Maira torna a parlare: un invito silenzioso a rallentare, a osservare, a ritrovare nel fluire dell’acqua il ritmo segreto della vita.