Comincia a prendere corpo l’edizione de “Le notti delle Streghe” 2025 a Rifreddo, mercatino tematico che animerà il paese della Valle Po per tre giorni: da venerdì 24 a domenica 26 ottobre.

Infatti, in questi giorni, è venuto alla luce il programma dell’evento più “terribile” dell’anno.

Si sono aperte le iscrizioni al mercatino tematico e dei prodotti tipici e le vendite dei biglietti online del percorso teatralizzato di sabato 25 ottobre “Lucea talvolta la luna – Le Masche di Rifreddo tra leggenda e realtà“: quest’anno per l’edizione delle “Notti delle streghe” rifreddesi si continuerà a parlare di streghe e infatti il percorso sarà basato sui processi alle donne accusate di “Mascaria” avvenuti nel 1495 nelle mura del Monastero di Santa Maria della Stella di Rifreddo.

“É di nuovo tempo di streghe – ha commentato il primo cittadino Elia Giordanino, che segue in prima persona l’iniziativa, aiutato dai suoi consiglieri comunali e da numerosi volontari – e anche quest’anno la macchina organizzativa dell’evento è attiva e sta cercando di creare uno spettacolo degno della manifestazione che più di ogni altra caratterizza il nostro comune e la nostra storia. Non svelo nulla sulla sedicesima edizione, ma posso dire che ci saranno alcune novità interessanti sia dal punto di vista organizzativo che da quello artistico. Un grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per la collaborazione messa in atto per la manifestazione e a tutti gli enti che collaborano per raggiungere, come ogni anno, un successo da record per un comune di poco più di mille abitanti.”

Soffermandoci sul mercatino, gli organizzatori fanno sapere che saranno ammessi soltanto banchi inerenti a tematiche legate alla magia ed all’occulto oppure che si caratterizzino per la commercializzazione di prodotti tipici per il venerdì e il sabato.

Per la domenica invece la sagra é aperta a tutti. Le iscrizioni vanno fatte seguendo le istruzioni sul sito www.lenottidellestreghe.it e sul portale del comune www.comune.rifreddo.cn.it mentre, maggiori informazioni possono essere richieste alla info line 0175.260022 oppure alla mail [email protected]

I ticket di ingresso allo spettacolo “Lucea talvolta la luna – Le Masche di Rifreddo tra leggenda e realtà” andranno acquistati in anticipo e si potrà scegliere l’orario. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Piemonte Ticket (il link è direttamente accessibile dalla home page del sito delle Notti delle streghe) oppure unico punto vendita fisico presso la Tabaccheria Andrea Brogi di Rifreddo (via Roma 2, 12030 – Rifreddo – CN con orario dal lunedì al sabato 8-13 e 15-19.30).

Il prezzo del biglietto è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini dai 6 ai 10 anni (cifra a cui occorrerà aggiungere la prevendita di 1 euro), gratis per i bambini fino ai 5 anni.

