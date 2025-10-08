Premio Lattes Grinzane 2025: gli appuntamenti dedicati alla stampa

In occasione della XV edizione del Premio Lattes Grinzane, si terranno alcuni incontri dedicati alla stampa.
Venerdì 10 ottobre alla sede della Fondazione Bottari Lattes (via Marconi 16, Monforte d’Alba):
ore 11: conferenza stampa del Premio Speciale Maaza Mengiste;
dalle ore 14,30: interviste individuali con i finalisti Mathieu Belezi, Jenny Erpenbeck, Paul Lynch, Alia Trabucco Zerán e Sandro Veronesi (orari da concordare). Sarà allestita una sala stampa.
Segnaliamo anche i seguenti appuntamenti, sabato 11 ottobre:
ore 10,30: gli scrittori finalisti incontreranno gli studenti di alcune delle scuole coinvolte nella Sala Conferenze del Castello di Grinzane Cavour (via Castello 5).
ore 17: al Teatro Sociale Busca di Alba (piazza Vittorio Veneto 5), si terrà la cerimonia finale del Premio Lattes Grinzane.
Il programma prevede la presentazione dei finalisti, l’annuncio del vincitore e la premiazione; lectio magistralis di Maaza Mengiste e consegna Premio Speciale.
È prevista la possibilità di seguire questi appuntamenti in presenza e online; per accreditarsi o richiedere il link scrivere a [email protected].
Inoltre è garantita la presenza di un interprete per gli ospiti internazionali.
