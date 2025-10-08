Un’edizione da record per la quarta edizione del Maira Occitan Trail, la gara di trail running organizzata dal Consorzio Valle Maira, che si tiene ogni autunno sulle montagne della Valle Maira.

Sabato 4 ottobre 378 corridori si sono sfidati sulle due lunghezze previste: 196 gli iscritti alla 42k Meja Occitantrail, 182 quelli della 19k Viol Occitantrail: il numero più alto di sempre.

Undici nazionalità presenti, tra cui Francia, Germania, Argentina, Canada, Ecuador, Russia, Gran Bretagna, Lettonia, Romania, Albania e Ruanda.

Ecco il podio 2025 della 42K:

UOMINI

1 Barile Gabriele 4:12:32.33

2 Vettori Giulio 4:31:17.45

3 Becchio Lorenzo 4:40:05.34

4 Sassier Florian 4:40:08.78

5 Zuffellato Jacopo 4:40:21.96

DONNE

1 Bonnet Daniela 5:46:37.81

2 Yuditskaya Anastasia 5:53:30.23

3 Ferraris Erica Ilaria 5:56:04.78

4 Avenoso Martina 6:02:27.11

5 Spada Maria Chiara 6:03:07.12

Quello della 19K:

UOMINI

1 Preve Davide 1:57:27.00

2 Toselli Giacomo 1:57:40.00

3 Freguglia Francesco 1:58:37.66

4 Rudino Remi 2:03:18.18

5 Civallero Francesco 2:05:41.65

DONNE

1 Forno Giorgia 2:17:04.52

2 Chiavassa Morena 2:36:39.54

3 Turco Stefania 2:41:13.72

4 Meirano Jessika 2:42:22.82

5 Rivero Silvia 2:44:50.68

Oltre alle gare del Maira Occitan Trail si è tenuta la tradizionale camminata non competitiva Occitanwalk, che quest’anno ha riscosso un successo oltre ogni aspettativa: 111 partecipanti, tra cui molti bambini, che si sono cimentati nel percorso che si snoda tra le borgate di Marmora, accompagnati dalla Proloco locale, con diverse tappe culinarie, in cui rifocillarsi con prodotti del territorio.

A completare l’atmosfera di festa gli street food presenti per il pranzo: Barbecue a domicilio, MB Pastificio, Spritz Bar, Birrificio Alp e Caffè Barale.

Fondamentali gli sponsor: Enel Energia, Ferrino, Caffè Barale, L’Ottico di Caraglio, Studio tecnico Vigna Luca, Cartesius trade, AlfaMedicalItalia, Selefar e Banca di Caraglio.

Tanti i partner tecnici: Wedosport, il portale francese Finishers, Latterie Inalpi, So food e il coorganizzatore Il Podio Sport. Infine i partner istituzionali, che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Atl e Visit Cuneese, Unione Montana Valle Maira, Camera di Commercio di Cuneo, Terre Monviso, Fidal, Itra e Uisp.

Un grande ringraziamento ai 40 volontari e alle associazioni che hanno permesso di organizzare al meglio i ristori e il village. Tra queste: Soccorso alpino, Cai, Aib e Protezione civile.

I partecipanti al Maira Occitan Trail potranno scaricare le foto della giornata sul sito: https://capture-ai.fr/events/maira-occitan-trail, tramite il riconoscimento del pettorale.

Altre immagini e dettagli sulla gara sul sito https://www.mairaoccitantrail.it/.

Per maggiori informazioni: [email protected].