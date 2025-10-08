Atletica Mondovì: i risultati del weekend fra Sestri Levante, Vado, Torino e Marmora

La monregalese Laura Restagno ha colto domenica il terzo posto assoluto nella “Andersen Run – La Mezza tra le due Baie” a Sestri Levante. La portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ha chiuso in 1h24’58” purtroppo appesantito errori di percorso, con il secondo posto molto vicino (Lisa Alice Julien 1h22’06); vittoria della spezzina Alice Franceschini in 1h19’15. «Tanto vento ed ho sbagliato percorso due volte. Si può fare meglio, ma non tutte le gare sono da personale – commenta la Restagno -. Contando che ho appena ripreso a fare chilometri, direi che va bene così.» Prossimo obbiettivo la “Mezza di Alicante” del 26 febbraio. Insieme a lei in gara le compagne dell’Atletica Mondovì Agnese Pizzorno 10ª SF35 in 1h54’14” e Nicoletta Gazzera 12ª Senior in 1h56’20” con l’altra “canotta rossa” Giorgio Ganzinelli 23° SM35 in 1h55’47”.

Vado Ligure – 5 ottobre – 10 di Vado e Quiliano

Davide Fia primo di categoria

Domenica si è tenuta la 10 km di Vado e Quiliano dove il portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo Davide Fia si è piazzato al nono posto assoluto in 34’45”, tempo che gli ha permesso di salire sul primo gradino del podio tra gli SM40; a seguire l’altro biancorosso Ismaele Bertola 54° e 7° nella stessa categoria in 40’18”.

Torino – 4 ottobre – Vertical Run al Palazzo della Regione

Il Palazzo della Regione Piemonte ha ospitato la Vertical Run, una spettacolare corsa verticale di 1 km che ha visto atleti e appassionati sfidarsi lungo le rampe di scale del grattacielo simbolo dell’amministrazione regionale. Un evento unico nel suo genere, che unisce sport, promozione della salute e valorizzazione di uno dei luoghi più iconici della città. La manifestazione ha richiamato 180 partenti che si sono sfidati sui 1100 scalini dei 41 piani per una prova tanto impegnativa quanto affascinante. Per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo Marco Testino è giunto 15° in 6’36”64 seguito da Federico Rosso (22° in 6’50”56), la new entry Andrea Dalla Mura 7’40”23 ed Enrico Cornaglia (9’02”07).

Si è corso anche a Marmora in valle Maira per il MOT (Maira Occitan Trail) su un doppio percorso da 42 km (2600 metri di dislivello) e da 19 km con 1300 metri di d+. Per le canotte rosse Ezio Occelli ha concluso la sua prova in 2h58’50”30, crono che gli è valso il 77° posto sui 166 partenti del breve.