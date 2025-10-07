Supermoto: il cuneese Fabrizio Carlino si aggiudica il titolo della classe SM5

Domenica 5 ottobre si è disputata, sulla “Pista Azzurra” di Borgo Ticino, la quarta ed ultima prova valida l’assegnazione del campionato interregionale Supermoto di Liguria – Lombardia e Piemonte, alla quale hanno preso parte anche due conduttori della Provincia Granda.

Si tratta del veterano trinitese Mauro Cucchietti (Honda Gazza Racing – Moto Club Orbassano Racing) e del cuneese Fabrizio Carlino (Honda – M.C. Busca), impegnati rispettivamente nelle classi SM1 Pro e SM5.

Sulla pista novarese Fabrizio Carlino, aggiudicandosi entrambe le frazioni di gara, ha conquistato la vittoria di giornata, precedendo Andrea De Giacomo (Husqvarna – M.C. 8biano) e Fabrizio Lamonarca (Honda – M.C. Intimiano Noseda.

Il risultato conseguito dal cuneese del Moto Club Busca in quest’ultima prova di Borgo Ticino, che segue le due gare disputate ad Ottobiano e quella di Busca, gli consente di fare suo il titolo interregionale della classe SM5, davanti a De Giacomo e Lamonarca.

Nico Grazioli (TM – M.C. Bellinzago), si è imposto nella classe SM1 Pro, precedendo Marco Furega (Honda – M.C. 8biano) e Iacopo Scarsi (Honda – M.C. La Guardia), mentre il trinitese Mauro Cucchietti (Honda – M.C. Orbassano Racing) è stato costretto al ritiro da un guasto meccanico. La classifica di campionato vede laurearsi campione interregionale Marco Furega, con Iacopo Scarsi vice campione e Mauro Cucchietti, che deve accontentarsi della terza posizione.

