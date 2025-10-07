Halloween in biblioteca: magie, racconti e avventure a Limone Piemonte

La Biblioteca-Museo dello Sci di Limone Piemonte organizza nel mese di ottobre tre incontri gratuiti per i bambini dai 5 anni in su per festeggiare Halloween.

Il primo appuntamento, in programma sabato 11 ottobre, propone “Storie del calderone”: i piccoli partecipanti potranno ascoltare racconti magici e misteriosi che ribollono tra le pagine e prendere parte a un laboratorio a tema.

Sabato 25 ottobre ci sarà una lettura animata dal titolo “Streghe gentili e mostri malintesi”. I bambini saranno trasportati in un mondo di magia, risate e strane sorprese, per scoprire che a volte i “cattivi” non sono poi così cattivi come sembrano.

Giovedì 30 ottobre, invece, le sale della biblioteca ospiteranno un escape game cooperativo tra libri e magia, dove i ragazzi potranno cimentarsi in un’emozionante avventura, aiutando la strega Sbruffallegra a ritrovare le sue parole magiche prima che scocchi la mezzanotte.

Tutti gli eventi hanno inizio alle 16.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario registrarsi sul portale Eventbrite o via mail al seguente indirizzo: [email protected].