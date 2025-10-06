Promozione C, Villafranca-Sant’Albano (1-2). Parola: “Ci darà una spinta in più per il nostro percorso”

“Era fondamentale ritrovare i 3 punti, dopo tre sconfitte consecutive. Non è stata la nostra migliore prestazione, ma finalmente abbiamo raccolto. Sono contento per il risultato, arrivato grazie all’efficacia delle palle inattive. La lotta su ogni pallone non è mancata, anzi. Ci darà una spinta in più per il nostro percorso e per preparare l’impegno casalingo con la Saviglianese“.

Fabio Parola, tecnico del Sant’Albano, ci ha commentato l’1-2 di Villafranca Piemonte (ieri) con il Villafranca. Per gli arancioneri, in gol Giaccardo e Viale.