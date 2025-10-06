Domenica 26 ottobre, alle ore 16, andrà in scena al Teatro Toselli di Cuneo la divertente commedia “Occhio per occhio, dentiera per dentiera – La truffa imperfetta”, scritta e diretta da Silvia Saponaro, da lei interpretata insieme a Marco De Martin, per la produzione ShockArti.

Si tratta di una commedia esilarante che racconta le mirabolanti avventure di Uliana e Urbano, due ottantenni amici da sempre. Stanchi di subire truffe e ingiustizie, decidono di vendicarsi sfidando i giovani d’oggi e organizzando “il piano perfetto” per truffarli. Una romanziera cinica e un ex vigile urbano dal cuore tenero si ritrovano protagonisti di una storia che diverte e fa riflettere.

Lo spettacolo nasce con l’intento di sensibilizzare il pubblico sui temi della senilità, della solitudine e della resilienza, utilizzando le truffe agli anziani come chiave per analizzare dinamiche emotive e situazionali reali. Il lavoro esplora il mondo delle truffe, che coinvolge tutte le fasce d’età: dall’anziano raggirato da un falso tecnico del gas, al giovane ingannato nel mondo virtuale di internet.

Le truffe agli anziani, in particolare, rappresentano una piaga sociale profonda. I malviventi, abili nel fare leva sui sentimenti più intimi, sfruttano le fragilità legate all’età avanzata e affinano costantemente le proprie strategie di adescamento per carpire la fiducia delle vittime. Attraverso questa commedia si vuole lanciare un richiamo all’attenzione e un invito a prepararsi per affrontare correttamente queste situazioni.

L’iniziativa è pensata per tutte le età, ma si rivolge in particolare agli anziani, alle loro famiglie e a chi si prende cura di loro, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza e la sicurezza personale nella vita quotidiana.

I biglietti, gratuiti e disponibili in numero limitato, potranno essere ritirati a partire da lunedì 13 ottobre presso la Libreria “Stella Maris” di Cuneo, in via Felice Cavallotti 5 – tel. 0171/681458.

Lo spettacolo rientra nella campagna di sensibilizzazione del progetto “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani” promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, la Polizia Municipale e la Cooperativa Sociale Emmanuele.