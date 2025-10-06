Atletica: dopo 5 mesi di stop la morozzese Adele Roatta è tornata in gara alla Hipporun

Presso l’ippodromo di Vinovo si è svolta ieri (domenica 5 ottobre) la 9ª edizione dell’HIPPORUN, gara su strada Nazionale World Atletic certificata 10km

La morozzese ADELE ROATTA della BRACCO ATLETICA è rientrata alle gare dopo 5 mesi di assenza dovuta ad un infortunio che l’ha tenuta lontana dagli allenamenti di corsa 2 mesi e mezzo (maggio – giugno e metà luglio)

Bella prova di “efficenza” in quanto in una gara molto ben organizzata e velocissima con partenza dal retro della palazzina di caccia di Stupinigi e arrivo nell’ippodromo Adele ha stabilito il PB sui 10km su strada portandolo a 35’30”.

C’è un mese di tempo per migliorare ulteriormente la forma in vista degli Italiani dei 10km su strada che si terranno a Prato (PO) il 2 novembre, con l’obiettivo è quello di salire sul Podio

Nel frattempo parteciperà il 17-18-19 ottobre ad un RADUNO con la sua società BRACCO MI che si terrà a DIMARO in Val di Sole (Trentino) con la supervisione del Tecnico della Nazionale Pierino Endrizzi.

c.s.