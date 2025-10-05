Eccellenza B LIVE: si gioca FOSSANO-CHIERI. SEGUI LA DIRETTA

Quinta giornata d’andata del girone B di Eccellenza: all’Angelo Pochissimo di Fossano (oggi dalle ore 15,30) si gioca Fossano-Chieri. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE!
FORMAZIONI e TABELLINO
Fossano: Fazio, Bernardon, Specchia, Reymond, Marchetti, Gallesio, Angaramo, Bosio, Giovinco, Marchisone, Rossi.
A disp: Serra, Gironda, Milan, Cerruti, Lazri, Racca, Scarfiello, Marku, El Ouariti.
Allenatore: Paolo Fresia.
Chieri: Faccioli, Rega, Degrassi, Benucci, Mammarella, Tonini, Massano, D’Orazio, Henry, Ponsat, Valentini.
A disp: Colasanto, Bove, Sicilia, Spitale, Mo, Spinelli, Giacobbe, Scavone, Zerbi.
Allenatore: Matteo Vagli.
Arbitro: Bray di Alessandria (assistenti: Panero di Cuneo e Martello di Collegno).
Marcatore: 24′ pt Rossi (F).
Note: pomeriggio soleggiato e con temperatura gradevole, terreno di gioco in erba sintetica. Ammoniti Bosio (F), Ponsat (C).
PRIMO TEMPO
24′: Fossano-Chieri 1-0! Corner battuto da Marchisone, irrompe di testa Fausto Rossi che infila Faccioli sul primo palo.
15′: regna l’equilibrio al “Pochissimo”, ma senza particolari squilli;
Partiti! Fossano in gialloblu, Chieri in total blu con inserti bianchi;
Fossano “fresco” della qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia: mercoledì sera, sempre al “Pochissimo”, 1-0 alla Cheraschese (maturato ai supplementari e grazie al sigillo di Angaramo dopo lo 0-0 dell’andata).