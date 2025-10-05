Eccellenza B LIVE: si gioca FOSSANO-CHIERI. SEGUI LA DIRETTA

Da
Danilo Lusso
-
0
7

Quinta giornata d’andata del girone B di Eccellenza: all’Angelo Pochissimo di Fossano (oggi dalle ore 15,30) si gioca Fossano-Chieri. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE!

LE ALTRE DIRETTE di OGGI su IDEAWEBTV:

Saluzzo-Vado, CLICCA QUI

Monregale-Alessandria, CLICCA QUI

Giovanile Centallo-Vanchiglia, CLICCA QUI

FORMAZIONI e TABELLINO

Fossano: Fazio, Bernardon, Specchia, Reymond, Marchetti, Gallesio, Angaramo, Bosio, Giovinco, Marchisone, Rossi.

A disp: Serra, Gironda, Milan, Cerruti, Lazri, Racca, Scarfiello, Marku, El Ouariti.

Allenatore: Paolo Fresia.

Chieri: Faccioli, Rega, Degrassi, Benucci, Mammarella, Tonini, Massano, D’Orazio, Henry, Ponsat, Valentini.

A disp: Colasanto, Bove, Sicilia, Spitale, Mo, Spinelli, Giacobbe, Scavone, Zerbi.

Allenatore: Matteo Vagli.

Arbitro:​ Bray di Alessandria (assistenti: Panero di Cuneo e Martello di Collegno).

Marcatore: 24′ pt Rossi (F).

Note: pomeriggio soleggiato e con temperatura gradevole, terreno di gioco in erba sintetica. Ammoniti Bosio (F), Ponsat (C).

PRIMO TEMPO

24′: Fossano-Chieri 1-0! Corner battuto da Marchisone, irrompe di testa Fausto Rossi che infila Faccioli sul primo palo.

15′: regna l’equilibrio al “Pochissimo”, ma senza particolari squilli;

Partiti! Fossano in gialloblu, Chieri in total blu con inserti bianchi;

Fossano “fresco” della qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia: mercoledì sera, sempre al “Pochissimo”, 1-0 alla Cheraschese (maturato ai supplementari e grazie al sigillo di Angaramo dopo lo 0-0 dell’andata).

Articoli correlatiAltri del medesimo