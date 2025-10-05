Eccellenza B LIVE: FOSSANO-CHIERI 2-1, tre punti fondamentali per i blues. RIVIVI LA DIRETTA

Quinta giornata d’andata del girone B di Eccellenza: all’Angelo Pochissimo di Fossano (oggi dalle ore 15,30) si gioca Fossano-Chieri. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE!
FORMAZIONI e TABELLINO
Fossano: Fazio, Bernardon, Specchia, Reymond, Marchetti, Gallesio, Angaramo (28′ st Scarfiello), Bosio, Giovinco, Marchisone (41′ st Cerruti), Rossi.
A disp: Serra, Gironda, Milan, Lazri, Racca, Marku, El Ouariti.
Allenatore: Paolo Fresia.
Chieri: Faccioli, Rega (41′ st Sicilia), Degrassi, Benucci, Mammarella (1′ st Giacobbe), Tonini, Massano (1′ st Spinelli), D’Orazio (36′ st Bove), Henry (22′ st Scavone), Ponsat, Valentini.
A disp: Colasanto, Spitale, Mo, Zerbi.
Allenatore: Matteo Vagli.
Arbitro: Bray di Alessandria (assistenti: Panero di Cuneo e Martello di Collegno).
Marcatori: 24′ pt Rossi (F), 3′ st Rega (C), 35′ st Bernardon (F).
Note: pomeriggio soleggiato e con temperatura gradevole, terreno di gioco in erba sintetica; circa 200 spettatori. Ammoniti Bosio, Marchetti, Reymond (F), Ponsat, Degrassi (C). Espulso Degrassi (C) al 46′ st con rosso diretto.
SECONDO TEMPO
2-1 Fossano, finisce così!
46′: rosso diretto a Degrassi per proteste;
45′: Specchia lanciato a rete viene trattenuto al limite, incredibilmente l’arbitro fa proseguire;
4 minuti di recupero;
35′: Fossano-Chieri 2-1! Traversone di Marchisone sul secondo palo con il mancino, colpo di testa preciso e puntuale di Bernardon.
21′: “numero” di Marchisone, il destro a giro da dentro i 16 metri diventa un tiro-cross che si perde sul fondo davvero di poco;
16′: retropassaggio di Marchetti di testa, ne approfitta Ponsat e ci va con il destro, ancora decisivo Fazio;
10′: palla persa da Fausto Rossi e riparte il Chieri, provvidenziale Fazio che esce sui piedi di Henry e pallone deviato in calcio d’angolo;
3′: Fossano-Chieri 1-1! Palla inattiva dei collinari, sponda in area per l’accorrente Rega che rasoterra ristabilisce la parità;
PRIMO TEMPO
intervallo e 1-0 blues a Fossano!
42′: ancora Fazio, pronto e attento su un tiro velenoso di Henry;
36′: piazzato per il Chieri dall’out sinistro, Fazio respinge su Henry e poi Ponsat insacca la ribattuta ma si alza la bandierina per fuorigioco;
33′: parata importante di Fazio che, in area piccola, si butta sulla sua sinistra e repinge il tiro ravvicinato di Ponsat;
24′: Fossano-Chieri 1-0! Corner battuto da Marchisone, irrompe di testa Fausto Rossi che infila Faccioli sul primo palo.
15′: regna l’equilibrio al “Pochissimo”, ma senza particolari squilli;
Partiti! Fossano in gialloblu, Chieri in total blu con inserti bianchi;
Fossano “fresco” della qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia: mercoledì sera, sempre al “Pochissimo”, 1-0 alla Cheraschese (maturato ai supplementari e grazie al sigillo di Angaramo dopo lo 0-0 dell’andata).