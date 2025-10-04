Serie B Femminile – Al “F.lli Paschiero” la Freedom FC attende l’Arezzo. Como e Bologna all’attacco del Brescia

Si preannuncia un weekend ad alta intensità sui campi di Serie B Femminile con il “F.lli Paschiero” che torna al centro dell’attenzione.

Nello stadio cuneese torna, infatti, la Freedom FC che attende l’Arezzo in un match tutto da gustare e vivere. Le padrone di casa arrivano all’appuntamento dopo il successo sul campo del Vicenza e l’approdo nelle zone nobili della graduatoria. Le toscane dal canto loro sono ferme a quota tre punti ed intendono ritornare al successo dopo due sconfitte consecutive.

Derby aperto a qualsiasi risultato quello tra la capolista Brescia e Lumezzane con la squadra ospite vogliosa di continuare a stupire. Sperano in un passo falso della battistrada le inseguitrici Como e Bologna che partiranno con i favori del pronostico nelle rispettive trasferte contro Frosinone e San Marino Academy mentre l’Hellas Verona, dopo il ko di Brescia, cerca riscatto nel derby veneto contro il Venezia. Turno interno per la RES Donna Women che ospita il Vicenza mentre il Cesena sarà di scena a Roma contro il Trastevere per rimanere in scia alle prima della classe.