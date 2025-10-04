Seconda Categoria F-G – Sportroero all’esame Piobesi. Spiccano le sfide San Chiaffredo vs Bagnasco e Manta vs Revello

Dopo il turno infrasettimanale dedicato alla Coppa Piemonte è tempo di tornare in campo per le squadre cuneesi di Seconda Categoria.

Nel Girone F derby che promette scintille per la capolista Sportroero che attende tra le mura amiche un Piobesi ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato. Dopo la cinquina di Coppa prova l’assalto alla prima posizione la Polisportiva Montatese che sarà di scena sul campo del San Giuseppe Riva mentre la Stella Maris ospita tra le mura amiche il fanalino di cosa Pralormo.

Nel Girone G sfida interessante in vetta tra San Chiaffredo e Bagnasco, appaiate a quota quattro punti, proprio come Manta e Revello che si daranno battaglia in un derby saluzzese che promette spettacolo. Proveranno ad approfittare di questi scontri diretti Caraglio e Langa che incroceranno i guantoni rispettivamente contro Carrù Magliano Alpi e San Biagio. In coda l’Orange Cervere proverà a togliere il numero zero dalla casella ‘punti conquistati’ mentre la Benese ha la chance di far valere il fattore campo contro il Giovanile Genola. Chiude il programma la sfida tra Roretese e Cortemilia in una gara aperta a qualsiasi risultato.