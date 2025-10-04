Rassegna “Ti presento un libro” a Ceva: il 10 ottobre ospite Alice Basso

Venerdì 10 ottobre alle ore 18.30 si alza il sipario sulla rassegna “Ti presento un libro” promossa dalla Biblioteca civica Aloysius Bertrand di Ceva.

I tre appuntamenti autunnali prendono il via con la presentazione del romanzo “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris” della scrittrice Alice Basso.

Dopo Vani Sarca e Anita Bo, l’autrice torinese torna con una protagonista forte e singolare.

Appassionata di enigmi e di giochi mentali tanto da dirigere una rivista di enigmistica digitale, Atena Ferraris è una trentenne particolare e assorbita nel suo personalissimo mondo, infatti ha bisogno di ben 27 sveglie al giorno per scandire la sua routine. Quando il fratello gemello Febo si troverà coinvolto in un mistero, Atena accorrerrà in suo aiuto in un susseguirsi di colpi di scena e sorprese.

A dialogare con Alice Basso sarà Paola Gula, giornalista e scrittrice cebana, per una presentazione tutta al femminile.

Appuntamento quindi per venerdì 10 ottobre alle ore 18.30 presso la Biblioteca civica Aloysius Bertrand (Ceva, via Pallavicino 11).

Si ricorda che l’evento è a ingresso libero e gratuito.

